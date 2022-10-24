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台灣設計展高雄落幕 參觀人次破600萬創紀錄

中央社／ 高雄24日電
台灣設計展23日落幕，最後一場「設計擎天光之展演」，安排謝幕倒數，露出「Kaohsiung, a city with beauty and greatness.」字樣，以高雄邁向一座美麗且偉大的城市，為設計盛事劃下完美句點。（高雄市政府提供） 中央社
台灣設計展23日落幕，最後一場「設計擎天光之展演」，安排謝幕倒數，露出「Kaohsiung, a city with beauty and greatness.」字樣，以高雄邁向一座美麗且偉大的城市，為設計盛事劃下完美句點。（高雄市政府提供） 中央社

台灣設計展昨晚落幕，高市府今天表示，展期間登上參觀「設計中島」人次突破600萬，寫下台灣設計展歷年最高紀錄，光之展演以「讓高雄往成為更美麗而偉大的城市邁進」為展作結。

台灣設計展在高雄，以高雄港蓬萊商港區為主展場，過去創造外銷奇蹟的「經濟中島」，搖身一變成為「設計中島」；由副市長史哲及台灣設計研究院院長張基義擔任總策展，與上百名設計師共同打造10大展覽，在昨天晚間閉幕。

昨晚11時最後一場「設計擎天光之展演」，更安排謝幕倒數，露出Kaohsiung, a city with beauty andgreatness.字樣，以高雄邁向一座美麗且偉大的城市，為設計盛事劃下完美句點。

高雄市長陳其邁今天透過新聞稿表示，市府團隊繼台灣燈會後再接再厲，設計展不僅有萬坪主展場的10大展覽，還有擴及城市各區包含歷史場館、講座導覽、體驗展演等近千場周邊活動，實踐將設計導入日常生活，創造與發現高雄美好記憶，讓高雄往成為一座更美麗而偉大的城市邁進，也感謝600萬登島民眾為高雄作見證。

史哲說，高雄以「台灣設計設計台灣」主題串聯文博會和設計展兩大盛事，3個多月來，從「台灣IP．高雄原創」LINE貼圖明星在愛河灣與大家打招呼，到「文博遶境」豐富遊程帶領民眾走讀城市，讓大家感受城市的文化底蘊，更驚嘆台灣的設計能量。

高雄市政府文化局長王文翠表示，雖然設計展展出告一段落，但大受好評的5處城市展區，以設計導入歷史建築的原愛國婦人會館、紅磚街屋、中都唐榮磚窯廠&紅磚事務所、雄鎮北門、北號誌樓，都將延續展出到明年的2月28日，讓民眾得以探訪高雄文史重要據點，可以欣賞當代設計、感受建築美學、回望過往點滴。

高雄市政府文化局指出，設計能量仍持續在城市醞釀拓展，鼓山魚市場改造成為渡輪新站，是空間設計與社會設計加入城市治理的絕佳案例；在龍貓輕軌隧道旁的內惟藝術中心，也將接棒進行分階段試營運。

台灣設計展23日落幕，高雄市政府24日表示，展期間登上參觀「設計中島」人次突破600萬，寫下台灣設計展歷年最高紀錄。（高雄市政府提供） 中央社
台灣設計展23日落幕，高雄市政府24日表示，展期間登上參觀「設計中島」人次突破600萬，寫下台灣設計展歷年最高紀錄。（高雄市政府提供） 中央社

台灣設計展23日落幕，實踐將設計導入日常生活，創造與發現高雄美好記憶，參觀民眾跨年齡層。（高雄市政府提供） 中央社
台灣設計展23日落幕，實踐將設計導入日常生活，創造與發現高雄美好記憶，參觀民眾跨年齡層。（高雄市政府提供） 中央社

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