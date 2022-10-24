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秋日野餐百隻毛孩同樂！台灣設計展落幕 青年能量持續擴大

聯合報／ 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
秋高氣爽好天氣很適合野餐，民眾齊聚在凹子底森林公園，與寵物一同野餐同樂。圖／高雄市青年局提供
秋高氣爽好天氣很適合野餐，民眾齊聚在凹子底森林公園，與寵物一同野餐同樂。圖／高雄市青年局提供

天氣轉涼，正是走進戶外好時機。高雄市青年局在凹子底森林公園舉辦「毛孩秋日野餐趣」，此次搶搭輕戶外野餐活動的熱潮，邀請民眾當天帶著家中的毛孩一同參與，高達近百隻毛孩相見歡，在草地上盡情奔跑，主人們也交流寵物經，享受閒暇的野餐時光。

青年局長張以理說，近年來寵物話題討論聲量高，此次活動搭配輕鬆好入門的野餐活動，邀請市民帶著家中毛小孩一起擁抱大自然，享受美食，並搭配周邊的寵物體驗活動，從寵物趣味競賽到簡易的健檢及美容，讓毛小孩在周日午後有個「放電」好機會。主辦單位也邀請「狗醫生」成員之一的「銤爾」與「噗優」到場與飼主交流。

昨天在高雄的人氣活動除了毛孩秋日野餐，許多人把握最後一天，進入設計中島欣賞台灣設計展。2022台灣設計展昨天告一段落，總策展、高雄市副市長史哲提及，設計展已成為一個國家進步的指標，昨天深夜11點，設計中島謝幕，過程中要感謝全台灣超過560名設計師攜手努力，高雄在今年展現的台灣設計力，將繼續留在大家的記憶中。

史哲提到，此次有別以往的台灣設計展，首次有青年局加入，也是第一次用近1200坪展區認真闡述「青年設計力」，要大膽展現年輕人角色，因為設計非常需要新能量。

設計展以「青春」為命題，策劃「青春限動」及「不朽青春」特展，展現青年旺盛的設計力以及過去幾年高雄在扶植青年上的成果，打造專屬港都青春世代的市場舞台，這些都是過去台灣設計展所沒有的特色。在策展過程中，主辦單位用心傾聽年輕人聲音，在「青春限動」特展中，進一步把設計帶入高中職校，邀請高中職校與設計師交流，透過工作坊讓學生提早與業界互動，有助於探索職涯。

史哲強調，高雄就是重視青年，敢於讓年輕人做夢的城市，珍惜青春世代對城市未來的想像，給予年輕人展示的機會，讓他們成為改變世代的力量。

毛孩秋日野餐趣結合黃金盾產品成果發表，飼主間也交流飼養寵物經驗。圖／高雄市青年局提供
毛孩秋日野餐趣結合黃金盾產品成果發表，飼主間也交流飼養寵物經驗。圖／高雄市青年局提供
23日活動當天許多毛爸毛媽帶著家中寵物一同參與趣味競賽。圖／高雄市青年局提供
23日活動當天許多毛爸毛媽帶著家中寵物一同參與趣味競賽。圖／高雄市青年局提供
2022台灣設計展昨天告一段落，昨天深夜11點，設計中島謝幕。圖／高雄市政府提供
2022台灣設計展昨天告一段落，昨天深夜11點，設計中島謝幕。圖／高雄市政府提供

青年 野餐 寵物

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