越南婦女節今在漢神巨蛋登場 促進台越雙邊共進共榮

越南在台人口與日俱增，立達國際興業公司今在高雄漢神巨蛋舉辦「越南婦女節」，邀越南新住民、移工及留學生同樂，台灣和越南駐外代表也共襄盛舉，盼促成未來更多經貿合作，攜手共榮。

據國家發展委員會統計，至110年底越南在台人數已達36.3萬，消費規模日益擴增。而越南近年經濟持續穩定增長，2021年GDP已超過3626億美金，吸引不少台灣企業加大跨國投資力道及布局。

立達國際投入台越雙邊業務長達15年，今天特別在漢神巨蛋舉辦「越南婦女節」，邀越南新住民、移工、留學生與會交流。立委林岱樺出席盛會，盼民間企業促成台越外交，發揮軟實力促進台越文化大進步

立達國際董事長宋小麗說，立達國際成立在台越南文電商平台「LifeBox」，台灣廠商可上架，直效性接觸到在台越南消費者，再跨境進入越南市場。前駐越代表黃志鵬大使期盼台灣廠商與越南企業能有更多的經濟合作，促進台越經濟發展。