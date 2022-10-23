揮別疫情陰霾！婚宴商機回籠 業者辦體驗日新人一次看足

疫情打亂新人終生大事計畫，情勢緊繃時期，許多婚宴紛紛延期或取消，揮別疫情陰霾，新人開始籌備婚宴，高雄多家飯店開始迎接疫後結婚潮，要擁抱低迷已久的婚禮商機。

結婚是人生大事，辦一場永生難忘婚禮，是許多新人心願。高雄義大皇家酒店業者評估近期婚宴市場回溫，詢問度增加，今天選在具歐式庭園氛圍的皇家花園廣場辦「皇家‧婚宴禮讚」婚禮體驗日，中餐廳行政總主廚林凱與團隊展示2款桌菜，模特兒穿精緻手工婚紗走秀，成為紅毯上亮眼主角，還找來白馬增加浪漫氛圍。

因應個性化婚禮潮流，業者邀請包括法式甜點喜餅、婚禮企畫團隊、化妝造型、婚禮攝影、客製化婚禮小物、戶外婚禮花藝布置共10家廠商，讓準新人能一次諮詢整套婚禮服務。

義大皇家酒店設有典雅的歐式教堂、華麗精緻宴會廳等，適合舉辦證婚儀式、莊園戶外婚禮，近期婚宴市場回溫，義大皇家酒店舉辦暌違2年的婚禮體驗日，現場展示皇家「2023年婚宴專案」，包含經濟實惠的1萬8888元桌菜、客製化每桌2萬5888元豪華饗宴，由米其林餐廳級主廚林凱偕中餐廳團隊一手規畫，選用新鮮龍虎班、波士頓活龍蝦等食材。

除了義大皇家酒店全力衝刺疫後商機，高雄萬豪酒店副總黃永財也說，明顯感受到解封後餐會詢問度增高，婚宴、尾牙、圍爐等訂位接續上門，預約看場地電話接不停，近期業績比疫情期間上升5成。