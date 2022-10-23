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鴻華Model T電巴與金門交車 優先投入15路金烈幹線公車

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，宣示2輛全新Model T電巴正式投入金門公車路線營運。圖／金門縣政府提供
金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，宣示2輛全新Model T電巴正式投入金門公車路線營運。圖／金門縣政府提供

金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，鴻華公司總經理特助郭耀聰將Model T電巴模型交付縣長楊鎮浯，宣示2輛全新Model T電巴正式投入金門公車路線營運。楊表示，金門積極推動低碳島建設及措施；郭則說，Model T有更佳寧靜度及舒適度，亦可搭配淨零碳政策；車船管理處表示，將優先投入15路公車營運。

楊鎮浯表示，近年響應低碳島政策，縣府積極推動各項低碳建設及措施，特別感謝永齡基金會創辦人郭台銘，6月17日蒞金參與縣府簽訂「家用PCR檢測儀合作備忘錄」活動，開啟了縣府與鴻華公司在低碳運輸領域的交流契機，後續雙方遂達成以Model T電巴合作試營運的共識。

楊鎮浯期勉車船處，後續擴大電巴營運範圍，除提升車樁比等配套設備建置，公共運輸的服務品質也需要跟上，扣合中央「2030年市區公車全面電動化」政策，積極爭取中央補助，分階段有序發展縣內公共運輸載具電動化目標。

鴻華總經理特助郭耀聰說，鴻華致力開發可作為MIT代表的電動巴士，首款Model T由國人自主研發設計，外觀採用簡約時尚造型，內裝搭載智慧化科技應用，車廂空間導入人因理念規畫，塑造更佳的寧靜度及舒適度，可感受有別於傳統公車的搭乘感受，亦配合淨零碳排政策。

車船管理處長吳志偉表示，Model T電巴已由處內人員試駕，行駛當下平穩無躁且整合儀表系統等智能駕乘屬性，令人十分驚豔；公車電動化是未來大眾運輸發展趨勢，鑑於金門村里聚落分佈較為零散，道路系統串聯規畫上，有別於其他都會區型態，引進電巴宜審慎以對。

吳志偉指出，金門大橋通車在即，已會同專業團隊規劃完成大小金門的公車路網，將新增烈嶼鄉內2條及大小金門6條便捷的公車路線，滿足鄉親旅客於通勤、就醫、就學、購物等需求，而Model T電巴後續研議優先投入新增「15路」系列金烈幹線公車營運行列。

交車儀式於今上午在金門縣府前廣場舉行，楊鎮浯、副縣長李增財、秘書長陳祥麟；金湖鎮長陳文顧；金門縣議員洪成發、蔡水游；金城鎮民代表會主席陳天成；行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志；金酒公司監察人洪麗萍；縣府各單位首長及郭耀聰等貴賓共同出席。

金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，宣示2輛全新Model T電巴正式投入金門公車路線營運。圖／金門縣政府提供
金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，宣示2輛全新Model T電巴正式投入金門公車路線營運。圖／金門縣政府提供
金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，鴻華公司總經理特助郭耀聰（左）將Model T電巴模型交付縣長楊鎮浯（中）。圖／金門縣政府提供
金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，鴻華公司總經理特助郭耀聰（左）將Model T電巴模型交付縣長楊鎮浯（中）。圖／金門縣政府提供
金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，宣示2輛全新Model T電巴正式投入金門公車路線營運。圖／金門縣政府提供
金門今上午舉行「Model T電動公車合作試營運交車儀式」，宣示2輛全新Model T電巴正式投入金門公車路線營運。圖／金門縣政府提供

公車 公共運輸 楊鎮浯 金門大橋

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