聯合盃金門區初賽登場 題目難易度反應兩極

「第16屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今登場，今年共有810名學生參賽，命題範圍包含金門之美及旅遊、生命消逝的重要人事物、平凡人物的不凡等，有些考生覺得好發揮，有些則覺得太有深度，而脫穎而出的210名學生將在12月4日參加全國總決賽。

主辦單位金門縣政府、聯合報系文化基金會表示，今年聯合盃金門區初賽在金城國中開設35個試場，金門縣教育處長黃雅芬、金城國中校長謝志偉、教務主任翁振陵等人，在聯合報教育事業部總經理潘素滿、業務總監羅湘倫陪同下視察試場，為參賽小朋友們加油打氣。

主辦單位說明，今年比賽由金城國中協辦，比賽分成國小中年級、高年級、國中七年級、八年級、九年級、高中職組，共有810人報名，733人到場，到考率90.5％。最後由其中210名學生通過初賽，將參加12月4日舉辦的全國總決賽，與各縣市好手一較高下。

今年國小組題目緊扣在地文化，中年級要書寫出心中的「金門之美」，高年級則要設計「一日導遊路線」；國中組題目則是要回想生命中消逝但卻重要的人事物，以及曾被觸動的難忘笑容；高中職組則是從生活周遭的平凡人物中看見不平凡。

應考學生對於今年題目反應不一，有人覺得很好發揮，有人認為太有深度，當中不少考生直呼「想寫得景點太多，寫不完啦」。401學生班吳鎏熠則說，覺得金門最美的地方是自己家，但又不好意思請朋友只待在我家，所以會帶朋友去附近的宗祠走早。

金鼎國小602班學生鄭席庸為準備考教師證的嬸嬸安排一趟祈福之旅，說要帶嬸嬸到金寧奎閣（魁星樓）拜拜、金寧看北山古洋樓，下午再去金沙找風獅爺，美食方面，則是去吃知名的永春廣東粥、蚵仔麵線、蛋香蛋狗，再到新湖漁港消坡塊附近吃下午茶。

黃雅芬表示，感謝主辦單位連續15年在金門舉辦作文大賽，比賽題目不但緊跟時事，且年年創新題型，更是許多金門學子的共同回憶。潘素滿說，金門去年有2名國中生、5名國小生在總決賽獲獎，其中一人更被收錄在聯合盃作品集。