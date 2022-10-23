屏東赤山社區「老厝54」粉色浪漫 新人預約辦戶外婚禮

屏東縣萬巒鄉赤山社區近年透過政府農村再生計畫，將廢棄老屋再利用為老厝54社區產業體驗空間。去年以野餐派對作為餐桌發想，今年將老厝54打造成粉色浪漫田園風，透過不同主題餐桌活動，推廣鳳梨產業為主的在地遊程，讓更多人認識赤山社區與老厝54，還有新人預約明年2月在此辦戶外婚禮。

農村再生計畫的挹注及縣府農村再生專案推動辦公室輔導下，延續去年辦理方式，今年赤山社區以遊程加上餐桌的半日遊體驗，從認識赤山社區，介紹鳳梨產業，再到田間種植屬於自己鳳梨苗，鳳梨盆栽DIY，今年並加入鳳梨豆瓣DIY，增加社區遊程的豐富性，提升遊客對赤山社區鳳梨產業的印象。

夜晚在老厝54前廣場，由薩瑪法國小館主廚陳楷為與團隊，運用屏東農再社區食材，包括，大光社區所產小卷加上赤山社區在地鳳梨，搭配下廍社區有機米脆餅，佐以九如過田社區檸檬醬汁，結合成小卷脆餅，一道料理蘊含四個農再社區特產；新龍社區龍膽石斑則以煙燻方式呈現，搭配滿州鄉港口社區烏龍茶，民眾品嘗美味在地食材，感受老厝54星空下的浪漫。