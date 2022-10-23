聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東偏鄉搭公車好委屈 老婦離站候車竟被罵到哭

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
滿州港仔村至恆春304線公車，上周四因增設滿州國中站改線，但站牌前不見改線公告。記者魏斌／攝影
滿州港仔村至恆春304線公車，上周四因增設滿州國中站改線，但站牌前不見改線公告。記者魏斌／攝影

屏東縣政府翻轉偏鄉交通不便，力推幸福巴士等政策，但近一周卻連傳客訴，有一位老婦從滿州旭海搭車到恆春，因在站牌對面與人聊天未在站牌前候車，險遭司機趕下車，委屈落淚，還有人在雨中候車半小時，卻見公車從另一條路揚長而去。屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，今早已請業者盡速調查原委，明天將舉行檢討會，要求業者即刻改善。

這兩起客訴案因都發生在滿州至恆春線，引發偏鄉熱議。一位家住恆春民眾在臉書恆春半島公共事務討論社團發文抱怨，母親一早7點在旭海派出所前等302公車，因時間還早，走到站牌對面與人聊天，沒想後來竟來不及上車，揮手請司機停車竟被罵「你沒有站在站牌，不要坐車。」

302公車除了每周一、三、五中午有加班，每天僅早、午兩次車，老婦不想錯過只好委屈上車，一路哭到恆春，讓她女兒不滿發文怒控，不要以為山上部落的老人家好欺負。

另一起客訴案發生在滿州港仔村至恆春304線公車，一位乘客表示，在雨中候車半小時，只見公車從另一條路出現，一路追還是沒搭上，當時已坐在車上的朋友跟司機反應有人在追車，司機卻說這裡不停。他不解明明站在站牌前，為何不停車，後來才發現，該路線上周四因增設滿州國中站改線，但站牌前不見改線公告。

黃國維表示，他對客訴案的耐性已到極限，縣府力求翻轉偏鄉交通，相關規畫軟硬體力求到位，卻因現場小狀況遭批評，今早已內部會商，要求業者盡速調查說明。對於公車改線未落實告知，黃國維強調，偏鄉與都會區原就存在資訊落差，僅在臉書公告顯有不足，將要求業者強化改善。

他表示，縣府每月都與業者舉行定期檢討會，若再發生客訴案，將加強檢討頻率，要求業者針對相關個案即刻檢討改善，此外，縣府每年都會安排秘密客搭車稽核，未來不排除提高稽核頻率，若有不當列入評鑑缺失。

黃國維指出，偏鄉公車發車密度不能與都會區相比，縣府推動手機應用程式「屏東ㄟ公車」，正是藉此強化運輸資訊，避免偏鄉乘客久候，呼籲民眾可幫家中長輩下載應用程式，掌握預估到站時間。

屏東客運表示，兩起投訴案都已展開了解。站務人員透露，恆春地區司機長期不足，近來因有些員工確診，人力更吃緊，服務不周非常抱歉。

公車 巴士 偏鄉 屏東縣政府

延伸閱讀

學生不必再坐人行道等公車了！ 彰化客運擺5張長椅供候車需求

議員憂21億停車場淪蚊子館　屏縣府回：太悲觀

相關新聞

屏東偏鄉搭公車好委屈 老婦離站候車竟被罵到哭

屏東縣政府翻轉偏鄉交通不便，力推幸福巴士等政策，但近一周卻連傳客訴，有一位老婦從滿州旭海搭車到恆春，因在站牌對面與人聊天...

屏東赤山社區「老厝54」粉色浪漫 新人預約辦戶外婚禮

屏東縣萬巒鄉赤山社區近年透過政府農村再生計畫，將廢棄老屋再利用為老厝54社區產業體驗空間。去年以野餐派對作為餐桌發想，今...

地球公民在地淨零論壇 民意驅動政治力促實現生活轉型

地球公民基金會今天舉辦「邁向淨零，高雄行不行？」在地淨零論壇 ，地球公民基金會執行長李根政表示，淨零轉型要能順利達成目標...

海廢換農產 回收增10倍

屏東縣環保局今年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民回收海上作業廢棄物，兌換在地農產品，其中萬丹紅豆、屏東米最受歡迎...

烈嶼芋頭季 2千人參與

烈嶼鄉芋頭季昨天登場，吸引2千多人參與，不少民眾搶先體驗經典挖芋頭，「芋頭王」亮相成焦點， 重達6.69公斤的超大芋頭，...

伊甸基金會歡慶40歲生日 千人健走傳遞公益理念

伊甸基金會睽違兩年再度舉辦「無障礙生活節」，適逢今年歡慶40歲生日，今天下午在高雄香蕉碼頭擴大舉辦健走暨公益市集，董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。