屏東偏鄉搭公車好委屈 老婦離站候車竟被罵到哭

屏東縣政府翻轉偏鄉交通不便，力推幸福巴士等政策，但近一周卻連傳客訴，有一位老婦從滿州旭海搭車到恆春，因在站牌對面與人聊天未在站牌前候車，險遭司機趕下車，委屈落淚，還有人在雨中候車半小時，卻見公車從另一條路揚長而去。屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，今早已請業者盡速調查原委，明天將舉行檢討會，要求業者即刻改善。

這兩起客訴案因都發生在滿州至恆春線，引發偏鄉熱議。一位家住恆春民眾在臉書恆春半島公共事務討論社團發文抱怨，母親一早7點在旭海派出所前等302公車，因時間還早，走到站牌對面與人聊天，沒想後來竟來不及上車，揮手請司機停車竟被罵「你沒有站在站牌，不要坐車。」

302公車除了每周一、三、五中午有加班，每天僅早、午兩次車，老婦不想錯過只好委屈上車，一路哭到恆春，讓她女兒不滿發文怒控，不要以為山上部落的老人家好欺負。

另一起客訴案發生在滿州港仔村至恆春304線公車，一位乘客表示，在雨中候車半小時，只見公車從另一條路出現，一路追還是沒搭上，當時已坐在車上的朋友跟司機反應有人在追車，司機卻說這裡不停。他不解明明站在站牌前，為何不停車，後來才發現，該路線上周四因增設滿州國中站改線，但站牌前不見改線公告。

黃國維表示，他對客訴案的耐性已到極限，縣府力求翻轉偏鄉交通，相關規畫軟硬體力求到位，卻因現場小狀況遭批評，今早已內部會商，要求業者盡速調查說明。對於公車改線未落實告知，黃國維強調，偏鄉與都會區原就存在資訊落差，僅在臉書公告顯有不足，將要求業者強化改善。

他表示，縣府每月都與業者舉行定期檢討會，若再發生客訴案，將加強檢討頻率，要求業者針對相關個案即刻檢討改善，此外，縣府每年都會安排秘密客搭車稽核，未來不排除提高稽核頻率，若有不當列入評鑑缺失。

黃國維指出，偏鄉公車發車密度不能與都會區相比，縣府推動手機應用程式「屏東ㄟ公車」，正是藉此強化運輸資訊，避免偏鄉乘客久候，呼籲民眾可幫家中長輩下載應用程式，掌握預估到站時間。

屏東客運表示，兩起投訴案都已展開了解。站務人員透露，恆春地區司機長期不足，近來因有些員工確診，人力更吃緊，服務不周非常抱歉。