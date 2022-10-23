地球公民在地淨零論壇 民意驅動政治力促實現生活轉型

地球公民基金會今天舉辦「邁向淨零，高雄行不行？」在地淨零論壇 ，地球公民基金會執行長李根政表示，淨零轉型要能順利達成目標，靠得不僅是增加再生能源的設置，或改變製造業高汙染、高碳排及高耗能的生產方式，更要實現「生活轉型」，民意支持才是政治力驅動來源。

今年3月政府公布淨零排放路徑，象徵台灣朝向淨零轉型前進的里程碑，地方政府也開始研擬邁向2050淨零排放的可行性，成立淨零辦公室、提出淨零排放路徑與自治條例草案等。高雄作為台灣最大的工業城市，溫室氣體排放占全國4分之1，居民長期承受工業發展帶來的汙染，對於台灣能否邁向永續發展、達成淨零排放目標，具決定性的影響。

李根政表示，淨零轉型要能順利達成目標，靠得不僅是增加再生能源的設置，或改變製造業高汙染、高碳排及高耗能的生產方式等技術層面的革新，尚需社會一同思考如何實踐新的淨零生活模式，藉由行為改變從下而上影響政策及商業模式，從而實現「生活轉型」。轉型要能夠轉得過去，則需要打造社會大眾參與的方式，以促成「社會轉型」，如此才能夠確保淨零轉型能與社會對接，讓社會大眾感受到轉型的利益，同時減少轉型的潛在傷害。

高雄市淨零排放辦公室主任黃世宏報告淨零路徑與政策規畫，他指出，高雄2020年淨排放量約5331.1萬公噸，較2005年6614.7萬公噸減量達19.4%，減碳量約1300萬噸，超越國家2025年10%目標。高雄淨零路徑與政策規畫，四大轉型策略包括能源、產業、生活與社會轉型，治理基礎在於科技研發與氣候法制。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，支持市府推動低碳產業鏈，但也期待對既有的產業結構有所檢討。在底渣、沼液、沼渣等循環再利用之外，握有龐大資源的政府，更應該從政策面去引導，去促成系統性的改變，促成高雄的產業往循環經濟的方向轉型。