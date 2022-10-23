社區企業護高雄水環境 8流域32隊千人投入巡檢淨溪通報
維護河川水域品質需要投入大量人力，高雄市於愛河、阿公店溪等8大流域都有水環境巡守隊認養區域，目前有32支水環境巡守隊，分成特色組、學校組、企業組、巡守組四大類別。「中鋼集團水環境巡守隊」是全國首支企業型水環境巡守隊，保護鹽水港溪；鳳山北門水環境巡守隊榮獲「優良水環境巡守隊」甲等獎。
高雄市環保局土水科長黃家俊表示，水環境巡守隊經年累月擔負巡檢、水質監測及汙染通報，今年更是結合行政院環境保護署提供的手持式水質檢測器，更有效率進行水質檢測。環保局長期與志工們合作進行淨溪活動，各巡守隊持續清除垃圾。
環保局結合水環境巡守隊，每年舉辦20場以上淨溪淨灘活動，並深入校園舉辦10場次深耕活動，從小培養國民環境教育及環境倫理的觀念，且針對水環境巡守隊隊員提供導覽解說、種子教師教育研習等，結合環境教育，強化志工們的環境理念。「世界水質監測日活動」則傳達水資源的重要性，也讓民眾們能多加了解相關動、植物的知識，培養守護環境的意識，落實教育意義。
環保局長張瑞琿呼籲民眾多關注周遭水環境，注意水質狀況的變化，平時落實節水減汙的生活習慣，發現水體汙染立即通報處理，改善水環境的品質，並將污染造成的衝擊降至最低，透過公司協力合作達到環境永續。
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