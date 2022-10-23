快訊

5層透天宅外牆驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：他帥死了

夜店知名DJ「愛吹倫」涉販毒 警逮捕搜出大麻、搖頭丸

強化腿部、維持心肺功能 專家授延緩老化的居家肌力訓練

社區企業護高雄水環境 8流域32隊千人投入巡檢淨溪通報

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
水環境巡守隊不畏艱辛，克服各種環境努力淨溪淨灘。圖／高雄市環保局提供
水環境巡守隊不畏艱辛，克服各種環境努力淨溪淨灘。圖／高雄市環保局提供

維護河川水域品質需要投入大量人力，高雄市於愛河、阿公店溪等8大流域都有水環境巡守隊認養區域，目前有32支水環境巡守隊，分成特色組、學校組、企業組、巡守組四大類別。「中鋼集團水環境巡守隊」是全國首支企業型水環境巡守隊，保護鹽水港溪；鳳山北門水環境巡守隊榮獲「優良水環境巡守隊」甲等獎。

高雄市環保局土水科長黃家俊表示，水環境巡守隊經年累月擔負巡檢、水質監測及汙染通報，今年更是結合行政院環境保護署提供的手持式水質檢測器，更有效率進行水質檢測。環保局長期與志工們合作進行淨溪活動，各巡守隊持續清除垃圾。

環保局結合水環境巡守隊，每年舉辦20場以上淨溪淨灘活動，並深入校園舉辦10場次深耕活動，從小培養國民環境教育及環境倫理的觀念，且針對水環境巡守隊隊員提供導覽解說、種子教師教育研習等，結合環境教育，強化志工們的環境理念。「世界水質監測日活動」則傳達水資源的重要性，也讓民眾們能多加了解相關動、植物的知識，培養守護環境的意識，落實教育意義。

環保局長張瑞琿呼籲民眾多關注周遭水環境，注意水質狀況的變化，平時落實節水減汙的生活習慣，發現水體汙染立即通報處理，改善水環境的品質，並將污染造成的衝擊降至最低，透過公司協力合作達到環境永續。

巡守隊員操作手持式水質監測器。圖／高雄市環保局提供
巡守隊員操作手持式水質監測器。圖／高雄市環保局提供
高雄科技大學、大湖社區、有愛志工、程香社區、梓官及加昌國小水環境巡守隊跨區聯合淨溪。圖／高雄市環保局提供
高雄科技大學、大湖社區、有愛志工、程香社區、梓官及加昌國小水環境巡守隊跨區聯合淨溪。圖／高雄市環保局提供

延伸閱讀

古早ㄟ高雄-封片珍郵特展

登高雄「設計中島」 當個愜意島民

陳其邁競總成立超過5萬人 強調他是高雄第一個在地市長

影／柯志恩：不該拿外縣市數據解讀高雄槍擊不嚴重

相關新聞

海廢換農產 回收增10倍

屏東縣環保局今年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民回收海上作業廢棄物，兌換在地農產品，其中萬丹紅豆、屏東米最受歡迎...

烈嶼芋頭季 2千人參與

烈嶼鄉芋頭季昨天登場，吸引2千多人參與，不少民眾搶先體驗經典挖芋頭，「芋頭王」亮相成焦點， 重達6.69公斤的超大芋頭，...

伊甸基金會歡慶40歲生日 千人健走傳遞公益理念

伊甸基金會睽違兩年再度舉辦「無障礙生活節」，適逢今年歡慶40歲生日，今天下午在高雄香蕉碼頭擴大舉辦健走暨公益市集，董事長...

屏東縣優質農特產大匯合 農業物產館市集一次滿足

屏東是農業大縣，縣府今、明天在屏東農業物產館辦理「屏東好物地產地消市集」，15家特色農業單位，帶來近百款屏東在地優質農特...

高雄13攤「傳市之寶」曝光 吸引年輕人走入傳統市場

高雄市近年爭取預算改善傳統市場環境，除硬體設施改善外，經發局盤點各市場特色攤商，今日整合介紹13攤青創補助的「傳市之寶」...

金門躍動社福嘉年華活動登場 近2千民眾參與同樂

金門縣政府社會處今天假金城鎮莒光公園，舉辦「金門縣躍動社福嘉年華活動─公益健走活動」，吸引超過上千位民眾參與，現場熱鬧滾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。