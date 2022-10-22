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伊甸基金會歡慶40歲生日 千人健走傳遞公益理念

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
伊甸基金會今天下午在高雄香蕉碼頭擴大舉辦健走暨公益市集，千人參與活動，場面盛大。圖／伊甸基金會提供
伊甸基金會今天下午在高雄香蕉碼頭擴大舉辦健走暨公益市集，千人參與活動，場面盛大。圖／伊甸基金會提供

伊甸基金會睽違兩年再度舉辦「無障礙生活節」，適逢今年歡慶40歲生日，今天下午在高雄香蕉碼頭擴大舉辦健走暨公益市集，董事長羅紀琼攜手企業夥伴、身障朋友及志工千餘人健行駁二藝術特區，傳達共好、共融理念。

劉俠女士在1982年創辦伊甸基金會，今年滿40歲。伊甸基金會結合2022無障礙生活節，舉辦跨越健走暨公益市集，邀請伊甸台南、高雄及屏東區身心障礙朋友參加健走，現場還有60家愛心攤商參與公益市集。

活動開始後，溫馨家園身障青年帶來精彩太鼓演出，伊甸基金會董事長羅紀琼領軍，帶領企業夥伴、服務對象、志工及工作同仁，多達千人步行1.5公里，最後再返回香蕉碼頭。市集上，馬丁夢幻魔術秀、親子律動及麻咕麻酷創作劇團等精彩節目陸續登場。

伊甸基金會指出，40年來經歷許多風雨與挫折，每年平均服務超過6萬個身心障礙及弱勢家庭，不變的是對身心障礙朋友、弱勢家庭服務的初心，未來日子也將持續下去，會繼續以溫暖有愛的專業服務，讓更多弱勢朋友及家庭獲得有力的支持與幫助。

48歲「帥蛋」因腦溢血行動不便，儘管左半邊手腳不靈活仍報名參加活動，被視為全場最激勵人心的參與者。圖／伊甸基金會提供
48歲「帥蛋」因腦溢血行動不便，儘管左半邊手腳不靈活仍報名參加活動，被視為全場最激勵人心的參與者。圖／伊甸基金會提供

弱勢家庭 身障 愛心

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