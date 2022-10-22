環團批台中空品比高屏糟 中市府駁：中部空品改善成效優於南部

每年秋冬因鋒面影響，境外汙染移入，全台進入空汙季。台灣環境公義協會常務理事莊秉潔今在臉書表示，9月1日至10月21日，中部空品區PM2.5超過WHO 2005標準（25μg/m3）的日數或強度，比高屏多且汙染更嚴重，批評國民黨現任首長還未提出下一個4年的空汙改善政見，似乎已沒企圖心進一步改善中部空汙問題。中市府環保局表示，中部地區空品改善成效，確實遠遠優於台南、高雄、屏東，且台中市PM2.5平均值為12.9微克，低於國家標準，也是中南部第一個符合國家標準的城市。

莊秉潔今天在臉書表示，國民黨台中市長，夏天就開始一直打空汙政績。但今年入秋以來，統計9月1日至10月21日，中部空品區（台中、彰化及南投）PM2.5超過WHO 2005標準（25μg/m3）的日數或強度，比高屏多且汙染更嚴重，有什麼好歌功頌德。

莊秉潔提到，反而是競爭對手苗栗、台中、彰化及南投4位民進黨提的共同政見，包括爭取輕軌建設經費、加速捷運延伸彰化計畫通車，使中彰投苗共同生活圈區域間往來更便捷。 另外，推動淨零轉型，打造低碳生活圈，並向中央積極爭取加速台中電廠煤轉氣作業時程，才能以更大行動解決中部的空汙問題。而國民黨現任首長們，還沒有提出下一個4年的空汙改善政見，似乎已經沒有企圖心「來進一步改善中部的空汙問題」。

環保局表示，專家們都知道利用大數據評估，整個中部地區空品改善的成效，確實遠遠優於台南高雄屏東，專家及環保團體也都知道屏東的平均數值較低的原因，是因位於墾丁國家公園的恆春測站幾乎是全台灣PM2.5最好的空品測站，因除夏天吹南風外，冬天還有落山風，但是屏東主要的人口居住在屏北地區，屏東市空品確實還未符合國家標準。

環保局指出，另專家也都認知，特定氣候條件造成短期台灣各地空品，尤其是PM2.5會有一些差異和變動，這也是大家都知道的事實。但中央今年截至10月21日的平均數字，台中市為12.9微克，低於國家標準，也是中南部第一個符合國家標準的城市，且也符合日本的國家空氣品質標準。未來4年，台中市會持續繼續努力，並以美國的標準12微克為目標。

環保局表示，市府也希望把台中的經驗推廣到中南部高屏等其他縣市，大家一起改善空氣品質，台中已經達標，希望學者專家能夠應用他們的專業知識，推估雲嘉南和高屏空品區需要幾年才能達到國家空氣品質標準15微克。