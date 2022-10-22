楊鎮浯競辦發起恢復小三通連署 陳福海現身參與成焦點

金門縣長楊鎮浯競選辦公室近期啟動「拒當次等公民 金門小三通立即復航」連署活動，今明兩天分別在金城、金湖、金沙等菜市場宣傳，呼籲全體鄉親站出來連署，首日卻出現主要對手陳福海到場參加立即復航連署，意外成為焦點，陳福海說，希望以實際行動支持小三通。

楊鎮浯競選辦公室今天上午由執行長石兆瑉率領下，到金門東門菜市場號召民眾一起出來參與連署，一整個上午就有約500多位民眾響應參與連署，反應相當熱烈，還有陸配專程帶著家人到場一起簽名，大家都希望小三通能趕快恢復。

剛巧陳福海今天也到東門市場拜票，路過看到「金門小三通立即復航」連署活動，他以實際行動支持小三通，參加立即復航連署。陳福海表示，「小三通」除是金門各行各業經濟重要來源，影響至鉅，希望中央重視金門的民眾需求。

他說，對遠來金門的新住民，思念家鄉父母、親人的心情與難過，他都能感同身受，希望陸委會聽到人民的心聲早日開啟便捷回家的路。陳福海強調，他跟大家一樣都希望陸委會能早日復航，讓兩岸三地早日開啟小三通，造福人民。

陳福海主動參與連署，被不少人解讀是以實際行動破除遭楊鎮浯指稱是「阻擋小三通」的人，還有民眾說，他敢在楊鎮浯的地盤簽名贊成小三通，足見其「叫小賀」。