快訊

金鐘57不斷更新／《火神的眼淚》開胡 奪最具人氣戲劇獎

金鐘紅毯／劉品言禮服太心機 側邊一條肉色「胸看到腿」

楊鎮浯競辦發起恢復小三通連署 陳福海現身參與成焦點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯競選辦公室啟動「拒當次等公民 金門小三通立即復航」連署活動，今天在金城菜市場展開連署，民眾反應熱烈。圖／楊鎮浯競選辦公室提供
金門縣長楊鎮浯競選辦公室啟動「拒當次等公民 金門小三通立即復航」連署活動，今天在金城菜市場展開連署，民眾反應熱烈。圖／楊鎮浯競選辦公室提供

金門縣長楊鎮浯競選辦公室近期啟動「拒當次等公民 金門小三通立即復航」連署活動，今明兩天分別在金城、金湖、金沙等菜市場宣傳，呼籲全體鄉親站出來連署，首日卻出現主要對手陳福海到場參加立即復航連署，意外成為焦點，陳福海說，希望以實際行動支持小三通。

楊鎮浯競選辦公室今天上午由執行長石兆瑉率領下，到金門東門菜市場號召民眾一起出來參與連署，一整個上午就有約500多位民眾響應參與連署，反應相當熱烈，還有陸配專程帶著家人到場一起簽名，大家都希望小三通能趕快恢復。

剛巧陳福海今天也到東門市場拜票，路過看到「金門小三通立即復航」連署活動，他以實際行動支持小三通，參加立即復航連署。陳福海表示，「小三通」除是金門各行各業經濟重要來源，影響至鉅，希望中央重視金門的民眾需求。

他說，對遠來金門的新住民，思念家鄉父母、親人的心情與難過，他都能感同身受，希望陸委會聽到人民的心聲早日開啟便捷回家的路。陳福海強調，他跟大家一樣都希望陸委會能早日復航，讓兩岸三地早日開啟小三通，造福人民。

陳福海主動參與連署，被不少人解讀是以實際行動破除遭楊鎮浯指稱是「阻擋小三通」的人，還有民眾說，他敢在楊鎮浯的地盤簽名贊成小三通，足見其「叫小賀」。

對於陳福海主動參與連署一事，楊鎮浯競選辦公室表示，如以其身為金門縣民的角度來看，我們樂見他認同金門當前整體狀況確實需要立即復航，而參與連署的個人行為。但如以身為縣長候選人的角度觀之，該辦公室認為，選舉是一時的，金門發展則是長久的，他們呼籲陳福海應為金門著想，將個人私利擺在一旁，共同爭取小三通復航，才是符合全體金門鄉親的共同的利益。

金門縣長楊鎮浯競選辦公室啟動「拒當次等公民 金門小三通立即復航」連署活動，今天在金城菜市場宣傳，首日卻出現主要對手陳福海到場參加立即復航連署，成為現場焦點。圖／陳福海競選辦公室提供
金門縣長楊鎮浯競選辦公室啟動「拒當次等公民 金門小三通立即復航」連署活動，今天在金城菜市場宣傳，首日卻出現主要對手陳福海到場參加立即復航連署，成為現場焦點。圖／陳福海競選辦公室提供
金門縣長楊鎮浯競選辦公室啟動「拒當次等公民 金門小三通立即復航」連署活動，民眾反應熱烈。圖／楊鎮浯競選辦公室提供
金門縣長楊鎮浯競選辦公室啟動「拒當次等公民 金門小三通立即復航」連署活動，民眾反應熱烈。圖／楊鎮浯競選辦公室提供

金門 小三通 陳福海

延伸閱讀

影／烈嶼芋頭季熱鬧登場 6.69公斤芋頭王超吸睛

金門躍動社福嘉年華活動登場 近2千民眾參與同樂

金門縣長選舉 楊鎮浯、陳福海小三通交鋒

號次抽籤／楊鎮浯4、陳福海5 金門縣長候選人用吉祥話拉抬選情

相關新聞

影／烈嶼芋頭季熱鬧登場 6.69公斤芋頭王超吸睛

邁入第20年的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，一整天下來吸引上千人到場參與，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭、還有特色農夫市集園遊...

高雄13攤「傳市之寶」曝光 吸引年輕人走入傳統市場

高雄市近年爭取預算改善傳統市場環境，除硬體設施改善外，經發局盤點各市場特色攤商，今日整合介紹13攤青創補助的「傳市之寶」...

金門躍動社福嘉年華活動登場 近2千民眾參與同樂

金門縣政府社會處今天假金城鎮莒光公園，舉辦「金門縣躍動社福嘉年華活動─公益健走活動」，吸引超過上千位民眾參與，現場熱鬧滾...

影／金門醫療後送專機由安捷航空得標 服務沒空窗期

原由飛特立公司承作的金門空中救護轉診，在今年7月到期，不少民眾憂心會有空窗期，金門縣衛生局表示， 緊急醫療後送及安寧返鄉...

屏東拿海廢換農產品妙點子 回收量9個月爆增10倍

為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，屏東縣環保局今年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民以回收的海上作業廢棄物，兌換...

屏東縣特色遊戲場遍地開花 拿放電護照玩透透兼換好禮

屏東縣政府近年整合各鄉鎮特色推動1鄉鎮1特色共融遊戲場，為親子創造更多幸福歡樂時光和美好記憶，現已啟用27座，為讓家長帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。