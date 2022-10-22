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屏東縣優質農特產大匯合 農業物產館市集一次滿足

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今、明天在屏東農業物產館辦理「屏東好物地產地消市集」，15家特色農業單位，帶來近百款屏東在地優質農特產品。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今、明天在屏東農業物產館辦理「屏東好物地產地消市集」，15家特色農業單位，帶來近百款屏東在地優質農特產品。圖／屏東縣政府提供

屏東是農業大縣，縣府今、明天在屏東農業物產館辦理「屏東好物地產地消市集」，15家特色農業單位，帶來近百款屏東在地優質農特產品，市集還有消費玩轉轉樂、免費有機玉米筍沙拉DIY、起司女孩樂團Live演唱等節目活動，邀民眾秋日時光來悠閒逛市集、選購屏東好物。

縣長潘孟安表示，屏東物產豐饒，又有花果天堂美名，屏東農業物產館緊鄰屏東交流道旁，是南來北往民眾進入屏東的第一站，帶動不少人流及物流，縣府團隊近年透過多元的行銷管道及市集，向民眾展示在地小農及農產加工的在地精品，不僅讓遊客了解屏東農漁產品堅強的軟實力，物產館在地農漁產品應有盡有，好吃好玩還可一次購足。

縣府農業處長鄭永裕說，這次市集匯聚屏東縣優質紅龍果品質評鑑冠軍、全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑特等獎得主、農委會神農獎得主牛蒡產品、國際A.A. Clean Label無添加三星驗證得主檸檬磚系列產品、優質青農等特色優質農業單位，展售好物涵蓋水果、蔬菜、雜糧及各種農產加工品，主打3章1Q優質農產品，讓民眾一站購足屏東好物。

他說，屏東縣多一度的溫暖陽光，加上大武山脈好水及勤快認真的農友，生產眾多優質農產品，縣內農林漁牧產值達700億元，辦理市集是想把優質「屏東好物」推薦給縣民及外地遊客，促進地產地消，歡迎到市集選購，現場有消費滿499元玩轉轉樂拿農產品的遊戲，通通有獎。

屏東縣 潘孟安 青農

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