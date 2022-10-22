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影／烈嶼芋頭季熱鬧登場 6.69公斤芋頭王超吸睛

聯合報／ 記者蔡家蓁/金門即時報導
大批民眾開心體驗挖芋頭，大家埋頭撿自己辛苦挖掘到的芋頭。記者蔡家蓁／攝影
大批民眾開心體驗挖芋頭，大家埋頭撿自己辛苦挖掘到的芋頭。記者蔡家蓁／攝影

邁入第20年的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，一整天下來吸引上千人到場參與，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭、還有特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演等，活動熱鬧滾滾；現場另一焦點，是「芋頭王」亮相， 重達6.69公斤的超大芋頭，比1個新生兒還重，吸引民眾爭相圍觀。

一年一度的芋頭節活動今天上午10時許在烈嶼東林複合式體育場登場，包括縣長楊鎮浯、行政院金馬聯合辦事處執行長翁明志、立委陳玉珍、議員洪成發、議員洪鴻斌等人和來賓共同主持開幕，此外，台灣不少同鄉會也專程組團返鄉參與，讓往返小金門的船班幾乎都班班客滿。

活動中的亮點是年度「芋頭王」的選拔，結果由洪莊清漢以6.69公斤拿到「芋頭王」，第二名洪翊翔的芋頭5.42公斤、第三名洪文尊的芋頭則是5.45公斤，3人種的芋頭足足是一般芋頭的3-4倍大，且不單比重量，還比賣相，每顆大芋頭在現場展示，都吸引民眾拍照與驚呼。

洪若珊致詞表示，感謝辛苦的農友辛勤地種植芋頭，我們才能一年接一年的來舉辦芋頭季，「烈嶼芋 甭用哺！」現在已經是眾所皆知的招牌，希望藉由活動的舉辦，能繼續吸引更多的遊客來到烈嶼，提升烈嶼的知名度和能見度。

洪若珊說明，金門大橋即將通車，公所在這幾年也不斷的以協辦角色配合縣府進行產業輔導，並積極發展地方創生，地方青年陳家揚就是一個很好的表率，公所也務實的在進行大橋通車後的各項準備，政策雖然無法十全十美，但公所團隊會盡力做到最好。

楊鎮浯致詞表示，金門大橋原預定在芋頭季前完成通車，但堅持安全第一，目前持續的在進行驗收工作，安全部分尊重專業，他提及，這4年縣府對烈嶼產業進行輔導共18家，特別著重輔導青年創業，提供100萬元無息青創貸款，107年申請案件共4件，108年迄今共154件，充分帶動青年創業，讓地方就業與發展越來越好。

現場還有兒童樂園無限暢遊和各式農產特色美食園遊攤，此外，金門縣稅務局、金門地方法院等機關團體也在場進行宣導，吸引民眾大排長龍闖關拿好禮，氣氛熱鬧溫馨。

烈嶼鄉長洪若珊指導民眾如何挖芋頭，輕鬆就挖出大芋頭。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉長洪若珊指導民眾如何挖芋頭，輕鬆就挖出大芋頭。記者蔡家蓁／攝影
邁入第20年的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭，並與鄉長洪若珊合影。記者蔡家蓁／攝影
邁入第20年的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，不少民眾搶先體驗經典的挖芋頭，並與鄉長洪若珊合影。記者蔡家蓁／攝影
看到個頭超大的芋頭王，不少民眾都拿起手機拍照。記者蔡家蓁／攝影
看到個頭超大的芋頭王，不少民眾都拿起手機拍照。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉長洪若珊（左二）親自頒獎表揚，「芋頭王」選拔的前三名優勝者並合影。記者蔡家蓁／攝影
烈嶼鄉長洪若珊（左二）親自頒獎表揚，「芋頭王」選拔的前三名優勝者並合影。記者蔡家蓁／攝影
活動中的亮點是年度「芋頭王」的選拔，結果由洪莊清漢以6.69公斤拿到「芋頭王」。記者蔡家蓁／攝影
活動中的亮點是年度「芋頭王」的選拔，結果由洪莊清漢以6.69公斤拿到「芋頭王」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯在致詞時表示，芋頭季已經成為烈嶼最有代表性的活動，每年到這個時候，大家都會想來烈嶼，這幾年在公所的努力之下，活動越辦越好。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯在致詞時表示，芋頭季已經成為烈嶼最有代表性的活動，每年到這個時候，大家都會想來烈嶼，這幾年在公所的努力之下，活動越辦越好。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，由烈嶼鄉鄉長洪若珊和來賓共同啟動開幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的烈嶼鄉芋頭季今日盛大登場，由烈嶼鄉鄉長洪若珊和來賓共同啟動開幕儀式。記者蔡家蓁／攝影

農夫市集 金門大橋

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