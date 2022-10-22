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高雄13攤「傳市之寶」曝光 吸引年輕人走入傳統市場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鹽埕市場的正味珍烏魚子行傳承超過一甲子，累積許多老主顧。圖／高市經發局提供
鹽埕市場的正味珍烏魚子行傳承超過一甲子，累積許多老主顧。圖／高市經發局提供

高雄市近年爭取預算改善傳統市場環境，除硬體設施改善外，經發局盤點各市場特色攤商，今日整合介紹13攤青創補助的「傳市之寶」特色攤商，盼透過多元化商品及空間設計，吸引更多年輕族群走入傳統市場消費，活絡商機。

高市經發局指出，全市現有公有市場41處、列管民有市場52處，13處「傳市之寶」攤商遍及各地，包括岡山文賢市場翁記黑豬肉、九曲堂市場菜脯囝蔬食、楠梓第一市場張家包子、旗山第一市場金田五金行、阿蓮市場王慶良排骨飯、興達港漁市玲姐姐小卷、鹽一市場信的店磅蛋糕、旗后觀光市場飛天魚、苓雅市場靖品食軒、鹽埕示範市場正味珍烏魚子行、鼓山第一市場哈瑪星懷念蔥油餅、三民第一市場泉愛玉冰及中正民有市場柳家滷味。

大樹九曲堂市場的「菜脯囝蔬食」主打蔬食料理，110年獲市場青年創業補助計畫補助，攤位裝潢、水電及招牌一併修繕，整修後的環境煥然一新。業者黃曉思說，3年前返鄉創業，有感環境不佳所以想要整修攤位，整修完成後，白天她賣疏食，下午換哥哥賣燒仙草、凍圓、剉冰等甜品，營業至晚上。

鹽埕市場「正味珍烏魚子」也是獲得市場青年創業補助計畫補助的攤商之一，開業超過一甲子歲月，業者改造鋪位及招牌，另架設電商平台並提供相關服務，改造後店面與設計變得更為新穎活潑，現場提供小片烏魚子讓消費者試吃。業者蘇愛玲說，「傳市之寶」搭配台灣設計展，消息曝光後來客數增加，年輕消費者對於現烤烏魚子感到新鮮有趣，假日人潮特別多。

經發局指出，13處傳市之寶特色攤商主要販售產品類型多元，早市、黃昏市場都有，盼吸引年輕族群走入市場。

菜脯囝蔬食主打市場少見的蔬食料理，位在大樹九曲堂市場。圖／高市經發局提供
菜脯囝蔬食主打市場少見的蔬食料理，位在大樹九曲堂市場。圖／高市經發局提供

創業 傳統市場 高雄市

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