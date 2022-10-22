金門躍動社福嘉年華活動登場 近2千民眾參與同樂

金門縣政府社會處今天假金城鎮莒光公園，舉辦「金門縣躍動社福嘉年華活動─公益健走活動」，吸引超過上千位民眾參與，現場熱鬧滾滾，社會處也把握機會宣導各項社會福利服務方案及內容，不少民眾都仔細詢問，直說金門的福利真好！

這項活動在今天上午8時許登場，包括金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍、社會處長董燊、金門縣衛生局長李錫鑫、社會處副處長李廣榮等人都出席活動啟動儀式，該儀式以社福大禮物包共同開啟閃亮登場，象徵政府辦理的各項社福服務成果，持續不間斷提供給有需要的鄉親使用。

在金門農工熱舞社帶領大家熱身後，緊接著由瓊林社區怡鼓工坊，以擊鼓隊的全新形式伴隨健走開場，活動會場和健走的路途還有巨型小丑及社福獺獺的陪伴，活動場面充滿活力和激情，與民眾互動非常熱烈，緊隨其後的鳴槍儀式，正式宣布上午公益健走活動的啟動。

楊鎮浯在致詞時表示，「長幼關懷．幸福照護」是縣府施政的主軸之一，縣府近年來積極辦理的各項社會福利服務，妥善運用社福預算拓展社福服務據點，今日活動就是運用公益彩券盈餘經費，中央政府每年分配公益彩券盈餘約1.2億元經費挹注金門的社會福利，而社會處近3年來，在衛生福利部的公彩考核都拿下「優等」，每年另外獲配獎金新台幣5千萬元，縣府運用盈餘來拓展服務，妥善的照顧鄉親，把錢花在刀口上，落實辦理更多元、更便利的在地社福服務。

董燊也表示，縣府相當重視長幼與多元照顧服務，近年來社會處增加許多幼托以及長者照顧服務，並持續增加社福服務量能，以照顧更多的鄉親，期許辦理社福宣導活動，讓更多鄉親在後疫情時代能出門走走，增進身心靈健康。縣府也會竭盡所能將各項社福工作做得更好，發揮最大的社會福利效益，讓金門成為更美好的友善城市，閃耀社福，照亮金門。