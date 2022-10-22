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影／金門醫療後送專機由安捷航空得標 服務沒空窗期
原由飛特立公司承作的金門空中救護轉診，在今年7月到期，不少民眾憂心會有空窗期，金門縣衛生局表示， 緊急醫療後送及安寧返鄉的醫療專機已在10月19日完成招標作業，未來3年將由「安捷航空股份有限公司」負責金門駐地，屆時將視履約情況決定是否延長3年。而新舊合約銜接之際，將由空勤總隊支援。
金門縣衛生局長李錫鑫表示，飛特立公司的合約到期，衛生局於6月7日首次招標流標後，經第2次招標評選後，最終在10月19日決標。得標的安捷航空，經專家評審有「飛機性能卓越」、「以傷病患為主體的空間設計」、「醫療設備升級、人員資深專業」、「專業安心的駕駛服務」、「亞航合作維修、同款備用機」等原因入選。
衛生局說明，安捷航空最大控股公司為具有官股背景的台翔航太公司。此次業者將引入2架「Tecnam P2012型航空器」（1駐地1備用），在駐地機歲修時將由備用機支援，能做到全年無休全時備勤。該航空器訂有海島潮濕多鹽分氣候的特別保養程序，而機內空間可容納1至2張單架及3至5名救護人員或家屬，可有效提升緊急後送及安寧返鄉的品質。
李錫鑫指出，衛服部訂定的後送時間目標，從接獲命令到完成的目標為132分鐘，而安捷航空能以125分鐘提前達標，對於分秒必爭的救命任務有很大助益。
金門緊急後送專機駐地是從107年7月由飛特立承攬，李錫鑫也代表縣府感謝飛特立公司過去4年3個月的協助，完成多次高品質空中救護任務，保障地區急重症救援黃金時間，新廠商將在完成相關準備後，由衛生局通知開始履約進行駐地備勤與執行任務。
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