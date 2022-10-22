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影／金門醫療後送專機由安捷航空得標 服務沒空窗期

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局長李錫鑫說明整個緊急醫療後送及安寧返鄉的醫療專機的招標作業。記者蔡家蓁／攝影
金門縣衛生局長李錫鑫說明整個緊急醫療後送及安寧返鄉的醫療專機的招標作業。記者蔡家蓁／攝影

原由飛特立公司承作的金門空中救護轉診，在今年7月到期，不少民眾憂心會有空窗期，金門縣衛生局表示， 緊急醫療後送及安寧返鄉的醫療專機已在10月19日完成招標作業，未來3年將由「安捷航空股份有限公司」負責金門駐地，屆時將視履約情況決定是否延長3年。而新舊合約銜接之際，將由空勤總隊支援。

金門縣衛生局長李錫鑫表示，飛特立公司的合約到期，衛生局於6月7日首次招標流標後，經第2次招標評選後，最終在10月19日決標。得標的安捷航空，經專家評審有「飛機性能卓越」、「以傷病患為主體的空間設計」、「醫療設備升級、人員資深專業」、「專業安心的駕駛服務」、「亞航合作維修、同款備用機」等原因入選。

衛生局說明，安捷航空最大控股公司為具有官股背景的台翔航太公司。此次業者將引入2架「Tecnam P2012型航空器」（1駐地1備用），在駐地機歲修時將由備用機支援，能做到全年無休全時備勤。該航空器訂有海島潮濕多鹽分氣候的特別保養程序，而機內空間可容納1至2張單架及3至5名救護人員或家屬，可有效提升緊急後送及安寧返鄉的品質。

李錫鑫指出，衛服部訂定的後送時間目標，從接獲命令到完成的目標為132分鐘，而安捷航空能以125分鐘提前達標，對於分秒必爭的救命任務有很大助益。

金門緊急後送專機駐地是從107年7月由飛特立承攬，李錫鑫也代表縣府感謝飛特立公司過去4年3個月的協助，完成多次高品質空中救護任務，保障地區急重症救援黃金時間，新廠商將在完成相關準備後，由衛生局通知開始履約進行駐地備勤與執行任務。

針對媒體詢問有無空中救護轉診的空窗期，金門縣衛生局長李錫鑫回應新舊合約銜接之際，將由空勤總隊支援，沒有空窗期。記者蔡家蓁／攝影
針對媒體詢問有無空中救護轉診的空窗期，金門縣衛生局長李錫鑫回應新舊合約銜接之際，將由空勤總隊支援，沒有空窗期。記者蔡家蓁／攝影
未來3年將由「安捷航空股份有限公司」負責金門駐地，圖為該公司飛機。圖／縣府提供
未來3年將由「安捷航空股份有限公司」負責金門駐地，圖為該公司飛機。圖／縣府提供
金門縣政府表示，緊急醫療後送及安寧返鄉的醫療專機已在日前完成招標作業，未來3年將由「安捷航空股份有限公司」負責金門駐地，圖為該公司飛機。圖／縣府提供
金門縣政府表示，緊急醫療後送及安寧返鄉的醫療專機已在日前完成招標作業，未來3年將由「安捷航空股份有限公司」負責金門駐地，圖為該公司飛機。圖／縣府提供

衛生局 金門 專機

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