聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東拿海廢換農產品妙點子 回收量9個月爆增10倍
為減少海洋廢棄物，維護海洋生態環境，屏東縣環保局今年2月創辦「海廢帶回、漁獲自肥」，鼓勵漁民以回收的海上作業廢棄物，兌換屏東縣在地農產品；縣府今天在東港鎮海公園舉辦淨灘和成果發表活動，環保局長顏幸苑說，環保意識抬頭，加上兌換農產品獎勵誘因，開辦至今海廢回收量逾2萬公斤，是去年10倍多，更重要的是維護海洋環境，也支持在地農業，共創多贏。
縣府首創「海廢帶回、漁獲自肥」減少海廢活動，漁民回收作業產生的廢棄物，以兌換在地農產品及環保清潔用品作為獎勵，在萬丹紅豆、屏東米及環保用品的獎勵誘因下，活動自2月15日起跑至今，海廢回收量是去年的10倍多，成果豐碩；縣府今天號召公私機關團體450人淨灘，同時表揚回收績優漁民、清除海底垃圾的潛海人員和協助垃圾秤重與兌換獎勵品的海巡單位。
縣長潘孟安表示，環保局2017年起招募海洋志工，包括清除海底垃圾的潛海戰將和清理海洋垃圾的環保艦隊，目前縣環保艦隊計有922艘，為本島環保戰艦數排名首位的縣市，潛海戰將有219名，成效卓著，期望透過表揚和淨灘活動，讓民眾瞭解維護海洋重要性，讓漁業垃圾不海拋，也呼籲民眾一起加入守護海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，共同維護屏東海洋環境。
環保局說，據調查，全世界每年有上千萬噸的垃圾進入海中，已威脅海洋生物的生存，魚類吃下難分解的微塑膠，透過食物鏈又回到人類身上，如何減少海洋垃圾，是保護海洋環境重要課題；漁民作業產生的廢棄物，又是海洋垃圾主要來源之一，為鼓勵漁民回收海上作業產生的廢棄物，以採購屏東在地農特產品作為誘因，一舉數得，希望更多公民營團體加入贊助行列。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言