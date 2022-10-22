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又發生槍擊案！藍綠議員互槓高雄是不是「慶記之都」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨議員黃文益認為，不該一發生槍擊案就抹黑高雄市治安、打擊基層警方士氣。圖／取自臉書
民進黨議員黃文益認為，不該一發生槍擊案就抹黑高雄市治安、打擊基層警方士氣。圖／取自臉書

高雄昨日清晨槍擊案引發藍綠議員論戰，曾封高雄為「慶記之都」的國民黨議員黃紹庭批評，鬧區當街發生槍擊引發百姓不安，高雄治安敗壞。不過民進黨議員黃文益也反擊黃的數學不好，今年至今高雄只有發生三起槍擊案，新北市十起才是居冠。

高雄前金區大立百貨公昨日凌晨1點多傳出槍響，一名槍手開槍朝四人射擊，所幸無人中槍，警方案發後迅速鎖定嫌犯，案發後兩個多小時在左營區逮捕槍手。

前金新興苓雅選區議員黃紹庭說，有人在百貨公司前當街開槍是重大治安事件，昨日槍擊發生後，媒體致電詢問意見，他談治安敗壞，難不成要說高雄的治安很好來粉飾太平嗎？

同選區民進黨議員黃文益卻認為，國民黨黃紹庭「看見黑影就開槍」，抹黑高雄市治安、打擊基層警方士氣，國民黨選情敗壞著急，怎會連國小數學都不會算，今年高雄只有三起槍擊，而且都迅速破案，反之新北有十起、北市也有五起。

「要刮別人鬍子之前，要先看清自己有沒有刮乾淨」黃文益批評，這麼明顯的數學問題都不會，只想抹黑高雄市打擊基層士氣，否則一昧抹黑只會讓國民黨選情更加敗壞，讓選民唾棄。

黃紹庭回擊，有人當街在百貨公司前面槍擊，路人四處竄逃，民進黨議員卻拿外縣市治安跟高雄市相比較，三問對方，第一、是在監督高雄市政府還是外縣市政府，第二、民進黨高市議員是在選高雄市議員還是外縣市議員。

「你真的關心高雄治安問題嗎？」黃紹庭也質疑，當街在百貨公司前面槍擊算不算治安問題？奉勸民進黨高市議員，不要選舉到了，就來監督在野黨議員做選舉操作。

國民黨議員黃紹庭對於高雄鬧區當街發生槍擊案感到不可思議，議員職責是要監督市政。圖／取自臉書
國民黨議員黃紹庭對於高雄鬧區當街發生槍擊案感到不可思議，議員職責是要監督市政。圖／取自臉書

議員 槍擊 民進黨 2022大選 高雄市選舉 黃紹庭

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