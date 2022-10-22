槍擊案數最低仍被酸慶記之都 陳其邁：勿打擊基層士氣

高雄鬧區21日凌晨傳出槍響，再遭藍營議員批是「慶記之都」，引發基層員警不滿。高雄市長陳其邁22日上午對此表示，槍擊案今年發生數已是六都最低，以最近發生的這起個案為例，警方2個半小時內就破案，逮到改造的玩具槍。

陳其邁說，基層同仁都非常辛苦，他絕對挺到底，更加重語氣表示，「不要抹黑警方這一、兩年維護治安，打擊犯罪的努力，拜託、千萬不要！」他希望大家能支持在第一線冒著生命危險拚搏的基層員警，千萬不要打擊基層同仁士氣。

高雄市警局統計，2020年高雄發生14件槍擊案，去年發生7件，減少一半，警方並全數偵破，今年至今天，共發生3件槍擊案。據了解，今年槍擊案發生件數，高雄、台北、台中併列六都最低，最高的是新北市10件、次高的是台北市5件。