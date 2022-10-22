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影／不捨原鄉小兄弟窩居窄小陋房 中科院九鵬基地伸出愛的援手
位於屏東恆春半島東南隅山區的中科院九鵬基地，是國家重要的飛彈射擊和研發基地，基地為讓員工健康多分安心和保障，去年和恆春基督教醫院簽署特約醫療，也加人恆基關懷弱勢送愛行列，最近得知附近牡丹鄉四林村低收戶一對念國小兄弟，住在不到2坪、雨天會漏水的陋房內，基地伸出愛的援手，為他們修繕打造安全舒適的臥房。
恆基醫院輔導開辦的牡丹鄉四林兒童課輔班，課輔老師家訪時驚見，班上一對念小六和小三的兄弟是低收家庭，兄弟倆擠在近60年屋齡的破舊老房，窗戶勉強用木板遮蔽，長年睡在破損、泛黃的彈簧床上，房內充斥著油漆剝落的粉屑、老舊拉門及塌陷不完整的天花板，殘破景象讓人心疼，因家長經濟能力有限，只能任由房間頹傾、損壞，漏水也無力維護。
從小在艱辛環境成長的院長黃健榮感同身受，請同仁透過社會愛心資源協助，因住處近中科院九鵬基地，恆基媒合加人恆基關懷弱勢送愛行列的九鵬基地，基地出動裝修、水電人員於下班時間到宅協助修繕，從勘查、備料到整修歷時2個月完成，還換上新床墊，昨天交房時，恆基醫院院長黃健榮到場向基地主任黃仲成致謝，鼓勵小兄弟安心就學。
黃健榮說，恆基不僅提供台灣尾民眾醫療上的需要，也期盼在社會愛心與資源的投入下，關懷協助隱身社會角落的經濟弱勢家庭學童、獨居長者，呼籲更多人一同關注偏鄉學童和長者，讓愛流動、讓希望釘根在恆春半島。黃仲成說，基地感謝透過恆基送愛幫助在地的弱勢，回饋地方，善盡社會一份子的責任。
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