獲頒台南文化獎 藝師潘岳雄：還能握筆就繼續畫

第11屆台南文化獎頒獎典禮今天在台南遠東香格里拉大飯店舉辦，台南市長黃偉哲頒獎給本屆得主傳統藝術「彩繪工藝」保存者潘岳雄，潘岳雄說，只要還能握筆就繼續畫下去。

台南市政府文化局新聞稿指出，潘岳雄的彩繪工藝傳承潘氏寺廟彩繪的獨特技法，以典雅飄逸、逼真細膩的畫風，融合台南在地民俗文化特質，承先啟後，成就卓越，是廟宇最佳彩妝師，且積極傳授一身所學本領，將深具台南文化意涵的彩繪工藝發揚光大。

台南市長黃偉哲在頒獎典禮致詞表示，台南文化獎由潘岳雄獲頒殊榮，可說是台南之寶，也是台南之光，台南是文化古都，也是科技新都，在文化方面的耕耘一直沒有停歇，期盼能持續為台南文化領域努力，發光發熱。潘岳雄則說，只要手還能握筆，就會繼續畫下去。

台南市文化局指出，潘岳雄1943年生於台南，致力傳統彩繪創作近半世紀，作品遍及全台，授課承傳技藝不遺餘力，弟子英才輩出，許多門徒自創門戶，在南台灣開枝散葉，2013年獲台南市政府登錄為傳統藝術彩繪工藝保存者，2021年獲頒卓越市民，如今再獲台南文化獎，也是對其貢獻再一次肯定。

台南市文化局指出，潘岳雄祖父潘春源及父親潘麗水皆為府城知名畫師，自幼耳濡目染傳承潘氏傳統彩繪風格，具深厚地方色彩，見證台灣彩繪歷史發展，迄今承作200多座寺廟，以門神、樑枋及壁畫為主，潘氏彩繪可說形塑台灣特有傳統彩繪藝術及在地衍生的無形文化資產。

台南市文化局指出，潘岳雄除新繪作品外，也從事彩繪保存修復工作，並積極傳承推廣，自2000年起，陸續在多所中學、大專院校開班授課，2007年於台南三山國王廟設置彩繪班，教授民間彩繪藝術，後地點改於文華社區活動中心，至今仍有開設，可見推廣傳統文化的奉獻。