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菊島澎湖跨海馬拉松 主打龍蝦美食沿途品嚐海鮮

中央社／ 澎湖縣21日電

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」11月6日將在澎湖漁翁島登場，來自全國3000多名選手齊聚世界最美麗海灣，今年主打「龍蝦」美食，沿途有海鮮品嚐，並送出40隻大龍蝦給馬拉松賽優勝跑者。

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動今天由澎管處長許宗民、馬拉松好手鄭雅馨等人共同宣布11月6日在西嶼與馬公間展開，有全程馬拉松42公里899人、全馬拉力賽300人、半程21公里1018人和5公里健走組795人，共計有3012人參加，來自台灣本島選手有2200人、澎湖在地820人。

許宗民處長表示，「2022菊島澎湖跨海馬拉松」今年邁入第5年，去年因疫情而停辦，今年持續辦理「跨海+跳島」的菊島澎湖跨海馬拉松賽，除了選手跨島挑戰外，還有美食盛宴及在地美聲等多樣元素，一起打響澎湖秋冬觀光。

澎管處表示，總獎金高達新台幣9萬元，更主打「龍蝦」美食，選手在賽場上可享用在地美食，沿途設有創意啦啦隊、美食補給和給水站與終點園遊攤位等，並準備40隻大龍蝦作為優勝與參賽選手抽獎獎品。

馬拉松 澎湖 海鮮

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