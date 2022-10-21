「生死之間」人權影展巡迴放映 陳菊出席致詞

廢死聯盟與國家人權委員會今天起展開1個月「生死之間」人權影展巡迴放映。人權委員會主委陳菊表示，全球僅有53國保留執行死刑，台灣沒理由繼續奪取生命達處罰目的。

台灣廢除死刑推動聯盟與國家人權委員會將展開為期1個月的「生死之間—人權影展巡迴放映計畫」，今天在高雄駁二in89電影院舉行巡迴放映開幕式，巡迴影展今、明2天首先在高雄舉行，共有6部紀錄片，主題涵括蒙古國廢除死刑經驗、美國冤獄平反組織分享、社會歧視與犯罪之間關聯等；透過放映紀錄片、電影並搭配映後座談方式，與社會大眾一起討論對死刑的想法。

國家人權委員會主委陳菊致詞表示，國家人權委員會成立職責就是要促進及保障人權，與國際人權標準接軌，建立台灣人權價值及規範，廢除台灣死刑制度也是委員會努力目標。目前亞洲國家像蒙古、斐濟，諾魯、哈薩克都已廢除死刑，聯合國193個國家中已有110個國家完全廢死，只有53個國家仍然在法律上保留死刑並執行死刑。台灣沒有理由還繼續以奪取生命來達到懲戒、處罰目的。

廢死聯盟副執行長及影展策展人吳佳臻表示，這次影片主題涵蓋加害者背景、犯罪成因、輿論與媒體對犯罪事件反應、司法審判過程、死刑制度與國家權力、獄政、死刑犯處境、死刑冤案當事人、死刑相關人等，帶領觀眾從不同角度思考死刑帶來影響，以及在這制度前「生」與「死」間思辨。「生命是平等的，人權保障不應有性別、階級、族群、身分等區別，期待台灣成為真正人權領航者」。

巡迴展除了高雄之外，台中場會在11月12日於台中日日新影城辦理，最後將於11月30日「生命城市日（Cities for Life Day）」於國家影視聽中心為這屆影展畫下句點，期間還有各大專院校校園放映場次，共計15個場次，有興趣觀眾可查詢合辦單位官網資訊。