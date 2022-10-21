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屏東枋寮新龍村逢雨易淹 縣府斥資逾4000萬改善

中央社／ 屏東縣21日電

屏東枋寮新龍村因地勢低窪加上排水支線堤岸過低，逢雨易淹，屏東縣政府今天表示，爭取中央補助「枋寮鄉新龍村聚落防護工程」斥資逾新台幣4000萬元，幫住戶除去淹水噩夢。

屏東枋寮新龍村每逢大雨就容易淹水，今年5月間因豪雨，枋寮地區3小時內累積達170毫米以上雨量，造成義民路一帶積淹水達30公分以上，縣府全面檢視原因，發現因為地勢低窪，新龍排水支線堤岸又過低，且北勢溪出口如遇水位高漲，幾無排水空間。

屏東縣政府發布新聞稿指出，工程先將新龍排水支線堤岸墊高，防止再次溢堤，並新建1座抽水站，協助抽排逕流，完工後預期可有效改善村莊內溢淹情形，總經費4003萬元。

水利處表示，面對極端氣候威脅，陸續進行枋寮鄉各項排水改善工程，盼能達到防災永續目的。

屏東縣政府 淹水 極端氣候

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