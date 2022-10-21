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號次抽籤／藍營2議員候選人日前爆言語衝突 今同台挺蘇清泉

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨屏東縣議員第一選區候選人方華雄（右一）、唐玉琴（右二）兩人上周日爆發言語衝突，今天抽籤後，兩人同台幫縣長候選人蘇清泉（右三）站台車隊掃街，兩人都說和好了，要團結對外。圖／蘇清泉團隊提供
國民黨屏東縣議員第一選區候選人方華雄（右一）、唐玉琴（右二）兩人上周日爆發言語衝突，今天抽籤後，兩人同台幫縣長候選人蘇清泉（右三）站台車隊掃街，兩人都說和好了，要團結對外。圖／蘇清泉團隊提供

屏東縣議員第一選區（屏東市）競爭激烈，國民黨爭取5連任唐玉琴，與從市民代表轉戰議員的方華雄，兩人上周在一場造勢公開活動為了搶票事宜爆發言語衝突，今天候選人抽籤，兩人同台一起挺縣長候選人蘇清泉，兩人都說要團結一致對外。

唐玉琴與方華雄，兩人都是出自屏東市南區，票源高度重疊。兩人日前爆發激烈言語衝突，在場助理趕緊請黨部主委廖婉汝來勸架，事後也引發地方討論。今天選委會舉行候選人抽籤，唐玉琴與方華雄先後上台抽籤，中間隔著一個無黨籍候選人趙文俊，兩人先後抽籤，唐玉琴抽到11號，方華雄抽到20號。

抽籤結束後，兩人陪同國民黨縣長參選人蘇清泉車隊掃街，兩人剛好站同一邊，唐玉琴說，一部戰車，順其自然，事情講開了就好，方華雄事後傳訊息道歉，也有約束志工，大家都息怒，都是黨內同志，要團結對外。

「黨內沒有隔夜仇」，方華雄說，這件事情是志工在外面拉票時，拉到唐姐的人，還說唐姐是婦女保障名額等語。他有替志工道歉，也有約束志工，在外面不能這樣說，彼此都展現誠意，大家都和好了。

屏東縣議員第一選區（屏東市）有25人登記參選，選出12席，其中3席婦女保障名額，競爭激烈，藍綠都各提名6席，無黨籍的地方實力堅強，老將不敢大意，新秀力拚突圍。

屏東縣議員蔣月惠爭連任，蔣月惠連4次都抽到籤王1號，蔣月惠這次抽到7號，第一選區籤王1號是鄭清原，鄭清原今未現身，由選委會代理主委黃道東代抽。方華雄抽到20號，民進黨候選人方一祥抽到19號，方華雄說，他與方一祥之前選南區代表，號碼也是抽到隔壁，6號、7號，這次選議員號碼又抽到隔壁，很有緣份。

屏東縣議員第一選區抽籤號次：1號鄭清原、2號吳尤敏、3號林建志、4號陳韋強、5號梁梅瑛、6號黃明賢、7號蔣月惠、8號陳秋豪、9號蘇資婷、10號蔣家煌、11號唐玉琴、12號趙文俊、13號曾義雄、14號李承育、15號陳揚、16號陳炫言、17號蘇煥鈞、18號陳哲蕙、19號方一祥、20號方華雄、21號梁育慈、22號鍾明輝、23號張平原、24號李世斌、25號林明順。

屏東縣 議員 蔣月惠 2022大選

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