快訊

幫赴日民眾付PCR費用？指揮中心驚吐「已跟高端聯繫朝這規畫」

終於合格了！真子公主夫婿小室圭考上紐約律師 親向恩師吐心境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏林投居民抗議興達電廠工程 台電提出睦鄰友善作為

中央社／ 高雄21日電
烏林投自救會21日上午號召近百名居民到興達電廠二期中鼎工地大門前抗議表示，興達發電廠設廠在高雄市永安區新港里已有40年歷史，但最靠近興達發電廠的烏林投居民卻忍受空汙和施工帶來的危害。（烏林投自救會提供）
烏林投自救會21日上午號召近百名居民到興達電廠二期中鼎工地大門前抗議表示，興達發電廠設廠在高雄市永安區新港里已有40年歷史，但最靠近興達發電廠的烏林投居民卻忍受空汙和施工帶來的危害。（烏林投自救會提供）

高雄烏林投居民今天到興達電廠外抗議電廠工程造成周遭房屋、養殖漁業損失。對此台電表示屋損位置超過法規規定距離，但提出睦鄰友善作為，並將持續與居民、漁損戶協調。

烏林投自救會今天上午號召近百名居民，到興達電廠二期中鼎工地大門前抗議表示，興達發電廠設廠在高雄市永安區新港里已有40年歷史，是全台第3大發電廠，支撐南台灣大量的用電需求，但最靠近興達發電廠的烏林投居民，卻忍受空汙和施工帶來的危害。

台電派員到現場與居民溝通協調，並透過新聞稿回應，對於居民抗議興達電廠燃氣機組更新改建計畫施工造成烏林投社區居民房屋龜裂、養殖漁業損害陳請賠償損失，台電盡最大善意與陳情人溝通；有關陳情人所提房屋龜裂案住戶位置，均超過法規規定的鄰房鑑定距離。

台電表示，基於社區服務及敦親睦鄰原則，提出2項友善作為，包含由原高雄市建築物工程施工損害鄰房鑑定手冊規定，施工時應於開挖深度2倍水平距離內之鄰房執行現況，調整至19倍開挖深度之範圍內所有建物進行現況定；並為釐清後續責任歸屬，可由烏林投居民自選1戶、自選第三公證單位進行損壞鑑定，鑑定費用將由施工承商共同支應。

對於漁損情況，台電指出，施工承攬商已與大部分養殖戶溝通完妥，其餘少數未完成部分，主要因範圍、數量及其他原因尚待商確，台電將盡最大誠意持續洽漁損戶協調，盼化解紛爭。

至於清潔費爭議，台電表示，款項已撥給永安區公所（前永安鄉公所），但因法令規定不能發給個人，長期擱置於公所，民國109年左右永安區公所決定返還給台電，台電也提出替代回饋方案，連續6年每年撥發160萬給與社區舉辦活動、進行公益睦鄰。

烏林投自救會指出，興達港電廠工程施作期間造成大量噪音和粉塵，嚴重影響烏林投居民的生活品質、影響村裡居住的老人，且施工造成地面嚴重震動，影響附近魚塭飼養的石斑魚，造成漁損，也造成居民房屋出現龜裂毀損。

自救會也指出，興達發電廠使用室外煤場，導致環境汙染，為補償烏林投居民，興達發電廠原承諾每年撥發135萬元給作為清潔費，卻在95到97年間停止撥發共405萬元的清潔費，要求台電撥發款項給居民。

台電 自救會

延伸閱讀

永康汙水下水道接管中斷 台南市府：會助克服動工障礙

配合斷管連絡工程 桃園市中壢部分區域將停水12小時

土城頂埔消防分隊今動土 預計2024年3月完工

侯友宜出席共構工程動土典禮致詞 市議員竟怒暴走

相關新聞

號次抽籤／藍營2議員候選人日前爆言語衝突 今同台挺蘇清泉

屏東縣議員第一選區（屏東市）競爭激烈，國民黨爭取5連任唐玉琴，與從市民代表轉戰議員的方華雄，兩人上周在一場造勢公開活動為...

號次抽籤／鬼滅之刃、護理師出籠 高市議員候選人抽籤很熱鬧

第4屆市長、議員選舉候選人今早在高雄市立文化中心抽號次，為營造勝選氣勢，候選人出動舞獅到場助陣，國民黨李雅靜穿護士裝、李...

烏林投居民抗議興達電廠工程 台電提出睦鄰友善作為

高雄烏林投居民今天到興達電廠外抗議電廠工程造成周遭房屋、養殖漁業損失。對此台電表示屋損位置超過法規規定距離，但提出睦鄰友...

號次抽籤／金門縣議員32搶19 主持人代抽6次超忙

金門縣本次除了縣長選舉競爭激烈，議員選舉也不遑多讓，共有32人參選，搶19席，今天共有6名候選人未到，由金門縣選委會代理...

枋寮新龍村逢大雨必淹 屏東縣府砸4008萬除淹水噩夢

濱海的屏東縣枋寮鄉新龍村地勢低漥，每逢大雨必淹水，常年水患成了居民揮之不去的噩夢；為一勞永逸解決當地水患，屏東縣政府向中...

號次抽籤／高市議員選舉第二梯次 炭治郎、蜘蛛人都現身

高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會21日上午舉行，共有15選區、128名候選人進行抽籤，第二梯次11到15選區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。