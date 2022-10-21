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號次抽籤／金門縣議員32搶19 主持人代抽6次超忙
金門縣本次除了縣長選舉競爭激烈，議員選舉也不遑多讓，共有32人參選，搶19席，今天共有6名候選人未到，由金門縣選委會代理主任委員盧志輝上場代抽，且由他代抽的號次都不錯。
金門縣議員抽籤從今天上午9點50分開始，共分3場次舉行，抽籤結果：
金門縣第1選舉區：歐陽儀雄抽中籤王1號、石永城抽到2號、許玉昭3號（代抽）、楊霈璿4號、蔡其雍5號、周曉芸6號、楊永立7號、陳泱瑚8號、洪允典9號、李養生10號、唐麗輝11號（代抽）、王碧珍12號（代抽）、許大鴻13號、翁文奧14號、董森堡15號、胡凱宇16號。
金門縣第2選舉區：陳錦偉1號、黃子誠2號、吳金鏷3號、歐陽豪4號（代抽）、王國代5號、馬自壯6號、楊育菡7號、周子傑8號、王秀玉9號、蔡水游10號（代抽）、林長鴻11號、吳佩雯12號、張雲量13號。
金門縣第3選舉區：洪成發1號、吳嘉將2號、洪鴻斌3號（代抽）。
本次議員選舉競爭激烈，今天有不少支持者陪同候選人前來抽籤，讓縣府的活動現場不時傳出「凍蒜」聲，熱鬧滾滾；此次抽籤的主持人盧志輝今天也出馬代抽6次，成為台上最忙碌的人。
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