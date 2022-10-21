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號次抽籤／鬼滅之刃、護理師出籠 高市議員候選人抽籤很熱鬧

聯合報／ 記者徐白櫻蔡容喬／高雄即時報導
無黨籍蘇柏銓裝扮成鬼滅之刃主角「炭治郎」。記者徐白櫻／攝影
無黨籍蘇柏銓裝扮成鬼滅之刃主角「炭治郎」。記者徐白櫻／攝影

第4屆市長、議員選舉候選人今早在高雄市立文化中心抽號次，為營造勝選氣勢，候選人出動舞獅到場助陣，國民黨李雅靜穿護士裝、李雅芬的家人化身「蜘蛛人」，時代力量鄭佑青則以政黨代表色「黃色」服裝出場，無黨籍蘇柏銓裝扮成鬼滅之刃主角「炭治郎」，特殊裝扮吸引眾人目光。

全市15選區、128名候選人抽籤。鳳山選區18搶5，高市議員李雅靜尋求連任，在支持者陪同下到場抽籤，穿著護士裝，手持大針筒，高喊「高端白打、疫苗重打」、「高端賺飽飽、人民出國難」等口號。鳳山無黨籍徐尚賢則有熱鬧的舞獅隊伍搭配巨大國旗護衛登場，另位無黨籍議員黃捷由妹妹陪同抽號碼，一身簡單白衣套裝出場，抽完號次才繫上紫色彩帶。

左楠區20搶9，無黨籍參選人蘇柏銓以鬼滅之刃主角「炭治郎」的裝扮出場，另位國民黨議員李雅芬尋求連任，李有五個孩子，擔任警官的老公王春生和兒子扮成漫威超級英雄蜘蛛人陪同抽號次，凍蒜聲不絕於耳。時代力量候選人鄭佑青全身都是黃色系，從帽子到鞋子，透過裝扮展現時力捍衛正義精神。

林園大寮10搶4，民眾黨候選人李建輝的支持者裝扮成神力女超人到場拉抬聲勢。原民區部分，茂林、那瑪夏與桃源等區議員參選人在原住民歌曲與口號助陣下到場，現場氣氛熱鬧喧嘩，中午前完成抽籤作業。

高市議員李雅靜尋求連任，今天以護理師裝扮出場抽籤。圖／李雅靜提供
高市議員李雅靜尋求連任，今天以護理師裝扮出場抽籤。圖／李雅靜提供
高市左楠選區議員李雅芬尋求連任，兒子與老公裝扮成蜘蛛人陪同抽籤。圖／李雅芬提供
高市左楠選區議員李雅芬尋求連任，兒子與老公裝扮成蜘蛛人陪同抽籤。圖／李雅芬提供
候選人李建輝團隊裝備成神力女超人到場加油。記者徐白櫻／攝影
候選人李建輝團隊裝備成神力女超人到場加油。記者徐白櫻／攝影
高雄市長、議員候選人今早抽號次，現場鑼鼓喧天十分熱鬧。記者徐白櫻／攝影
高雄市長、議員候選人今早抽號次，現場鑼鼓喧天十分熱鬧。記者徐白櫻／攝影
無黨籍黃捷披上紫色彩帶。圖／黃捷提供
無黨籍黃捷披上紫色彩帶。圖／黃捷提供
時代力量候選人鄭佑青一身是黃，十分亮眼。記者徐白櫻／攝影
時代力量候選人鄭佑青一身是黃，十分亮眼。記者徐白櫻／攝影

議員 李雅靜 高雄市選舉 2022大選

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