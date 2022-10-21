號次抽籤／鬼滅之刃、護理師出籠 高市議員候選人抽籤很熱鬧

第4屆市長、議員選舉候選人今早在高雄市立文化中心抽號次，為營造勝選氣勢，候選人出動舞獅到場助陣，國民黨李雅靜穿護士裝、李雅芬的家人化身「蜘蛛人」，時代力量鄭佑青則以政黨代表色「黃色」服裝出場，無黨籍蘇柏銓裝扮成鬼滅之刃主角「炭治郎」，特殊裝扮吸引眾人目光。

全市15選區、128名候選人抽籤。鳳山選區18搶5，高市議員李雅靜尋求連任，在支持者陪同下到場抽籤，穿著護士裝，手持大針筒，高喊「高端白打、疫苗重打」、「高端賺飽飽、人民出國難」等口號。鳳山無黨籍徐尚賢則有熱鬧的舞獅隊伍搭配巨大國旗護衛登場，另位無黨籍議員黃捷由妹妹陪同抽號碼，一身簡單白衣套裝出場，抽完號次才繫上紫色彩帶。

左楠區20搶9，無黨籍參選人蘇柏銓以鬼滅之刃主角「炭治郎」的裝扮出場，另位國民黨議員李雅芬尋求連任，李有五個孩子，擔任警官的老公王春生和兒子扮成漫威超級英雄蜘蛛人陪同抽號次，凍蒜聲不絕於耳。時代力量候選人鄭佑青全身都是黃色系，從帽子到鞋子，透過裝扮展現時力捍衛正義精神。