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枋寮新龍村逢大雨必淹 屏東縣府砸4008萬除淹水噩夢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮鄉新龍村地勢低漥逢大雨必淹水，屏東縣政府規畫聚落防護工程於上月發包，預定明年汍期前完工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣枋寮鄉新龍村地勢低漥逢大雨必淹水，屏東縣政府規畫聚落防護工程於上月發包，預定明年汍期前完工。圖／屏東縣政府提供

濱海的屏東縣枋寮鄉新龍村地勢低漥，每逢大雨必淹水，常年水患成了居民揮之不去的噩夢；為一勞永逸解決當地水患，屏東縣政府向中央爭取工程補助經費，規畫枋寮鄉新龍村聚落防護工程，經費4003萬元，於9月13日發包施工，預定明年汍期前完工，有效改善當地的水患。

今年5月20日豪雨期間，枋寮地區3小時內累積達170毫米的超大豪雨，新龍村轄內的義民路積淹水達30公分以上，縣府水利處檢討新龍村自身地勢低漥，新龍排水支線堤岸又過低，且北勢溪出口如又水位高漲，幾無重力排水的空間，每逢豪大雨就造成淹水災情。

縣府水利處指出，該工程辦理新龍排水支線堤岸墊高，防止新龍排水支線再次溢堤，並於瓦窯路及番子崙堤防的水防道路交界處空地，新建抽水站1座，抽水量體達2cms(立方公尺/秒)，可協助抽排新龍村轄內逕流，完工後預期可有效改善新龍村內義民路溢淹情形。

水利處說，面對極端氣候的短時強降雨威脅，正積極趕辦枋寮鄉各項排水改善工程，工程完成後將有效減少新龍村內義民路一帶淹水面積與深度，改善因洪水導致鄉親交通不便及財產災損問題，達到永續防災的目的。

屏東縣政府 淹水 豪雨

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