高雄市議員選舉候選人姓名號次抽籤結果第二梯次出爐

高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會21日上午舉行，共有15選區、128名候選人進行抽籤，第二梯次11到15選區、1到5選區，抽籤結果出爐。

議員候選人第二梯次抽籤，程序進行到第4選區時，氣氛熱烈，好幾位候選人以特殊造型現身，第4選區（楠梓區、左營區）候選人蘇柏銓以一襲動漫鬼滅之刃「炭治郎」造型現身，該區本屆首次有多達20人參選，創下紀錄，而他正好抽中該區20號。

多次參選民代的同選區候選人柳淑芳，過去曾在抽籤時上演脫衣表達獨派訴求，今天她以一襲台獨標語細肩帶短洋裝現身，裙上印著「裡面有穿」，輪到她上台時，女警已在旁嚴陣以待，柳淑芳轉身澄清「我今天裡面有穿」，隨後才上台抽籤，並再次高喊「台獨萬歲！」

爭取連任的議員李雅芬上台抽籤時，在警界服務的另一半王春生以蜘蛛人造型出馬，等在台下守候，等她抽完籤再牽著李雅芬下台，相當放閃。王春生說，因為在選舉造勢場合覺得害羞，後來決定以蜘蛛人意象在旁守護、表達對太太的支持。李雅芬則表示，議員能力愈大、責任愈大，當選後會繼續為鄉親們爭取更多建設。

第二梯次抽籤結果如下：

第11選區（大寮區、林園區，10選4）：1號張雨柔、2號李雨庭、3號洪村銘、4號邱于軒、5號蔡永晶、6號楊佩樺、7號王耀裕、8號黃天煌、9號李建輝、10號韓賜村。

第12選區（平地原住民，3選1）：1號王義雄、2號巫正興、3號余葆祈。

第13選區（那瑪夏區、甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、茄定區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、三民區之山地原住民，2選1）：1號葛姵瑩、2號陳幸富。

第14選區（桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民，2選1）：1號高忠德、2號賴文德（代）、3號林錫閔。

第15選區（茂林區、大社區、大樹區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、旗津區、苓雅區、前鎮區、小港區、林園區之山地原住民，2選1）：1號范織欽、2號林榮昊。

第1選區（桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區，4選3）：1號朱信強、2號林義迪、3號林慧欣、4號林富寶。

第2選區（茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區，5選3）：1號李亞築、2號陳明澤（代）、3號鄭東元、4號李柏融、5號黃明太（代）。

第3選區（永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，8選5）：1號方信淵、2號劉航遠、3號林志誠、4號宋立彬、5號黃思學、6號黃秋媖、7號陸淑美、8號陳慶鴻。

第4選區（楠梓區、左營區，20選9）：1號劉文晏、2號李柏毅、3號白喬茵、4號陳善慧、5號吳佩蓉、6號李眉蓁、7號劉宥廷、8號謝天助、9號李雅慧、10號李雅芬、11號蘇博廷、12號鄭侑青、13號陳麗珍、14號柳淑芳、15號莊貽量、16號黃文志、17號黃偵琳、18號陳子瑜、19號陳玫娟、20號蘇柏銓。