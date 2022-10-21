影／耳語傳五星縣長潘孟安不挺 綠營候選人懸賞駁謠言

九合一大選今天號次抽籤，民進黨屏東市長候選人李清聖抽完籤迅即舉行記者會，對於近來再有耳語指縣長潘孟安不支持他，李清聖說，未來若再有人散布相關訊息，陣營查證屬實，將發1萬元檢舉獎金。

今號次抽籤，李清聖抽到2號，國民黨候選人周佳琪抽到1號。兩陣營確認號次後各自發動車隊掃街，周由前市長王進士陪同，車隊經過李的競選總部時，周還激動比出大姆指；李則由台北市議員許淑華、競選總幹事立委鍾佳濱陪同車掃。

李清聖說，之前坊間不斷有耳語指潘孟安未支持，他是選假的，陣營提告後已平息，但近日還是不斷出現耳語，不管是民進黨縣長候選人周春米或潘孟安都已多次強調，一定遵守政黨政治分際支持他，若有人再散布不實消息，不論是在臉書、LINE群組或是自媒體，陣營將保留法律追訴權，並歡迎檢舉，一旦查出明確散布者，將發1萬元檢舉獎金。

周佳琪表示，屏東市是南台灣唯一由國民黨執政的都會城市，民進黨從北到南全面串聯，結合執政優勢與資源，放話要拿下屏東市，從行政院長、立委到六都議員輪番到屏東市，對手不惜用謊言、用黑函、用烏賊戰術抹黑，她才是不實謠言的被害者。