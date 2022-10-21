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屏東大鵬灣賽車場「復活」!尚騰承租 但...執照失效賽事難現

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
全台唯一經FIA認證G2等級的屏東大鵬灣賽車場，關閉3年多後鵬管處啟動招租作業，由尚騰汽車集團得標，最快明年初重開張；圖為2019年7月關閉時，工作人員向賽車迷說再見。圖／取自大鵬灣賽車場臉書
全台唯一經FIA認證G2等級的屏東大鵬灣賽車場，關閉3年多後鵬管處啟動招租作業，由尚騰汽車集團得標，最快明年初重開張；圖為2019年7月關閉時，工作人員向賽車迷說再見。圖／取自大鵬灣賽車場臉書

揮別3年前BOT廠商主動中止契約的「分手」不快，交通部大鵬灣國家風景區月前重啟促參招商作業，賽車界關注全台唯一經FIA認證G2等級的大鵬灣賽車場，關閉3年多後也同步啟動招租作業，日前由尚騰汽車集團得標，最快明年初重開張，賽車界為之振奮；鵬管處說，這是促參招商過度期的短期租約，租期2年，賽車場執照已失效，暫無法復辦賽事。

大鵬灣國際開發公司和交通部簽約50年，營運15年後，也就是2019年台灣燈會落幕後10天，BOT廠商以政府無誠意解決水質汙染並以低價和廠商競爭為由主動終止契約，大鵬灣賽車場、東方酒店等設施在7月相繼關閉， 在漫長的司法仲裁程序結束後，交通部將購回無爭議場域設施，今年6月完成移交，7月開放公共遊憩設施，9啟動促參招商作業和賽車場的短期招租，賽車場1年400萬元。

屏東大鵬灣賽車場關閉後，全台僅剩台中的麗寶國際賽車場，尚騰汽車集團日前承租後，規畫投入千萬整備，最快明年初重新開張，大鵬灣賽車場重新啟動，賽車界為之振奮，周邊居民卻煩心「 轟隆引擎噪音又要來了！」； 鵬管處說，因賽車場執照已失效，暫無法復辦賽車活動，尚捷規畫導入燃油車、電動車展示、測試和交通安全、教育訓練等活動，結合休閒旅遊。

尚騰汽車集團董事長是義美董事長高志尚的女兒高易誼，旗下事業包括新北市保時捷經銷商，台南保時捷經銷商以及SKODA經銷商，高易誼也是熱血的賽車迷。

鵬管處說，BOT重啟招商的範圍「遊一區」與「遊艇港區」115.16公頃，包括大鵬灣賽車場、東方度假酒店、GO-KART、遊艇港區服務大樓和最近很夯的網紅拍照景點「海上教堂」，也有民航局合法輕航機空域，另新增「遊二區」及「遊三區」，因促參作業短期內難完成，為活化現有賽車場設施，啟動短期招租作業，飯店雖不在此次招租，尚騰若有住宿需要，可再洽談承租。

全台唯一經FIA認證G2等級的屏東大鵬灣賽車場，關閉3年多後鵬管處啟動招租作業，由尚騰汽車集團得標，最快明年初重開張。記者潘欣中／翻攝
全台唯一經FIA認證G2等級的屏東大鵬灣賽車場，關閉3年多後鵬管處啟動招租作業，由尚騰汽車集團得標，最快明年初重開張。記者潘欣中／翻攝

大鵬灣 交通部

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