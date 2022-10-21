選戰分秒必爭 參選人確診出動看板 吸睛效果強

選戰分秒必爭，一旦確診只能被迫閉關休息，民進黨高雄市議員簡煥宗日前居隔期間派出看板分身幫忙拜票、跑行程，最近同派系新人湯詠瑜也確診了，她焦慮地說「關鍵時刻要暫停拜訪行程，對新人影響重大」。團隊緊急製作人形立牌，除由家人帶立牌上街頭拜票，立委趙天麟今天下午也會帶湯詠瑜人形立牌車掃遊街。

隨著商圈移轉、居住人口流動，高雄市前金、新興、苓雅三區人口直直落，2022市議員選舉，該選區席次從6席降至5席，呈現8搶5態勢。民進黨、國民黨在該選區各提名3席，綠營選將包含拚連任的郭建盟、黃文益，加上新人湯詠瑜。藍營選將包含現任議員黃紹庭、陳若翠及新人許采蓁，同時有親民黨籍民眾黨籍的現任議員吳益政以無黨籍參選，現任苓昇里長劉景裕也登記選議員。

病毒凶猛，參選人每天在外拜票趴趴走，足跡甚廣，是染疫的高風險群，高雄多位立委、議員陸續確診，許多人說，隨著選戰逼近，確診確實成為一項不確定因素，有人覺得「早確診早輕鬆，否則萬一黃金周出不了門，豈不是更折騰」。

湯詠瑜是10月19日快篩陽性確診，只好被迫閉關一周，她今天上午請出父親湯金全、胞弟湯東穎當她分身，帶著她的人形立牌陪她掃街。今天下午安排轄區立委趙天麟協助她車隊掃街，她說，非常感謝家人、趙委員情義想挺，協助她繼續衝刺選情。

湯詠瑜從政前本業是律師，父親湯金全、胞弟湯東穎也是律師，3人都是台大法律校友。

除了家人、政壇前輩來助一臂之力，新興區正氣里長沈玉玲昨晚也偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。