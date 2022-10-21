快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

選戰分秒必爭 參選人確診出動看板 吸睛效果強

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市新興區正氣里長沈玉玲昨晚偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。
高雄市新興區正氣里長沈玉玲昨晚偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。

選戰分秒必爭，一旦確診只能被迫閉關休息，民進黨高雄市議員簡煥宗日前居隔期間派出看板分身幫忙拜票、跑行程，最近同派系新人湯詠瑜也確診了，她焦慮地說「關鍵時刻要暫停拜訪行程，對新人影響重大」。團隊緊急製作人形立牌，除由家人帶立牌上街頭拜票，立委趙天麟今天下午也會帶湯詠瑜人形立牌車掃遊街。

隨著商圈移轉、居住人口流動，高雄市前金、新興、苓雅三區人口直直落，2022市議員選舉，該選區席次從6席降至5席，呈現8搶5態勢。民進黨、國民黨在該選區各提名3席，綠營選將包含拚連任的郭建盟、黃文益，加上新人湯詠瑜。藍營選將包含現任議員黃紹庭、陳若翠及新人許采蓁，同時有親民黨籍民眾黨籍的現任議員吳益政以無黨籍參選，現任苓昇里長劉景裕也登記選議員。

病毒凶猛，參選人每天在外拜票趴趴走，足跡甚廣，是染疫的高風險群，高雄多位立委、議員陸續確診，許多人說，隨著選戰逼近，確診確實成為一項不確定因素，有人覺得「早確診早輕鬆，否則萬一黃金周出不了門，豈不是更折騰」。

湯詠瑜是10月19日快篩陽性確診，只好被迫閉關一周，她今天上午請出父親湯金全、胞弟湯東穎當她分身，帶著她的人形立牌陪她掃街。今天下午安排轄區立委趙天麟協助她車隊掃街，她說，非常感謝家人、趙委員情義想挺，協助她繼續衝刺選情。

湯詠瑜從政前本業是律師，父親湯金全、胞弟湯東穎也是律師，3人都是台大法律校友。

除了家人、政壇前輩來助一臂之力，新興區正氣里長沈玉玲昨晚也偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。

湯詠瑜說，從政之路對身為政壇新人的她來說，是人生轉折點，居隔期間只能在家透過網路、手機聯繫各項事務，出關後，無論要多出幾倍的努力才能追趕上這段空白的日子，都要繼續堅持到底。

高雄市新興區正氣里長沈玉玲昨晚偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。
高雄市新興區正氣里長沈玉玲昨晚偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。
高雄市新興區正氣里長沈玉玲昨晚偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。
高雄市新興區正氣里長沈玉玲昨晚偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。
高雄市新興區正氣里長沈玉玲昨晚偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。
高雄市新興區正氣里長沈玉玲昨晚偕湯詠瑜團隊夥伴，帶著「搶救詠瑜人形立牌」到苓雅區忠孝夜市拜票。
高雄市議員參選人湯詠瑜（左）從政前本業是律師，父親湯金全（中）、胞弟湯東穎也是律師，3人都是台大法律校友。圖／湯詠瑜團隊提供
高雄市議員參選人湯詠瑜（左）從政前本業是律師，父親湯金全（中）、胞弟湯東穎也是律師，3人都是台大法律校友。圖／湯詠瑜團隊提供

議員 新人 拜票

延伸閱讀

桃園選戰牽動2024？鄭運鵬：不認為須牽動到總統選舉

趙天麟聲援陳其邁 諷王鴻薇「圍邁救蔣」

回應廿大對台立場 外交部次長：我拒接受中共片面設定

退輔會副主委李文忠允諾研議提升清寒榮民子女補助款

相關新聞

號次抽籤／高市議員6到10選區抽籤 陳麗娜低調迴避陳識明

高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會21日上午舉行，共有15選區、128名候選人進行抽籤，第一梯次抽籤結果出爐。

號次抽籤／屏東縣議員第2選區 蘇震清女兒蘇孟婕抽到1號

2022九合一大選，屏東縣選委會今舉行縣長、議員候選人姓名號次抽籤，屏東縣議員第二選區（里港、高樹鄉、鹽埔鄉、九如鄉、長...

影／耳語傳五星縣長潘孟安不挺 綠營候選人懸賞駁謠言

九合一大選今天號次抽籤，民進黨屏東市長候選人李清聖抽完籤迅即舉行記者會，對於近來再有耳語指縣長潘孟安不支持他，李清聖說，...

屏東大鵬灣賽車場「復活」!尚騰承租 但...執照失效賽事難現

揮別3年前BOT廠商主動中止契約的「分手」不快，交通部大鵬灣國家風景區月前重啟促參招商作業，賽車界關注全台唯一經FIA認...

選戰分秒必爭 參選人確診出動看板 吸睛效果強

選戰分秒必爭，一旦確診只能被迫閉關休息，民進黨高雄市議員簡煥宗日前居隔期間派出看板分身幫忙拜票、跑行程，最近同派系新人湯...

揮別疫情陰霾 高雄車站4商圈合推秋遊觀光節

因車站周邊施工、疫情等因素，高雄車站周邊商圈生意變得慘澹，高雄市經發局攜手大高雄市觀光商圈總會，力拚疫情逐漸解封後商機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。