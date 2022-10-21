號次抽籤／高市議員6到10選區抽籤 陳麗娜低調迴避陳識明

高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會21日上午舉行，共有15選區、128名候選人進行抽籤，第一梯次抽籤結果出爐。

第一梯次第6到10選區抽籤過程平和，民進黨第8選區候選人湯詠瑜由前法務部政次、高雄市副市長的父親湯金全代表到場抽籤，別具傳承意義。前議長許崑源之女許采蓁上台抽籤時，剛抽完籤的黃紹庭助選人員正好接到詢問號次電話，在場內不斷大喊7號，引起些許騷動。

因參選第9選區議員遭國民黨開除黨籍的罷捷大將徐尚賢抽中14號，喊出「一馬當先、事事順利」。

原要交棒新人的國民黨議員陳麗娜因臨時登記參選第10選區，引發同黨提名新人陳識明不滿，後決定以無黨籍參選平息紛爭。今天她在抽籤場外等候，刻意不與國民黨提名新人陳識明碰頭，聽到主持人唱名才現身上台，相當低調。

第一階段抽籤結果如下：

第6選區（旗津鼓山鹽埕、5選4） 1號蔡金晏 、2號陳美雅、3號簡煥宗、4號李喬如（代）、5號劉家榮。

第7選區（三民區、13選7） 1號李佳玲、2號陳建良、3號何權峰、4號王文心（代）、5號林于凱、6號張博洋、7號曾俊傑、8號鄭孟洳、9號林武忠、10號童燕珍、11號康裕成、12號黃柏霖、13號黃香菽。

第8選區（前金新興苓雅、8選5） 1號郭建盟、2號陳若翠、3號許釆蓁、4號劉景裕、5號湯詠瑜（代）、6號吳益政、7號黃紹庭、8號黃文益。

第9選區（鳳山區、15選8） 1號李雨蓁、2號羅章譽、3號李雅靜 、4號鍾易仲、5號陳妙真、6號劉德林、7號鄭安秝、8號黃捷、9號陳慧文、10號廖國誌、11號蘇致榮、12號林智鴻、13號顧崇德、14號徐尚賢、15號張漢忠。

第10選區（前鎮小港、17選8） 1號顏坤泉、2號朱挺玗 、3號鄭光峰、4號黃雍琇、5號陳致中、6號余宗熹、7號曾麗燕、8號于仙玲、9號黃敬雅、10號黃彥毓、11號吳銘賜、12號蔡武宏、13號湯茹婷、14號陳麗娜、15號陳識明、16號李順進、17號蔡媽福。