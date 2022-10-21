號次抽籤／屏東縣議員第2選區 蘇震清女兒蘇孟婕抽到1號

2022九合一大選，屏東縣選委會今舉行縣長、議員候選人姓名號次抽籤，屏東縣議員第二選區（里港、高樹鄉、鹽埔鄉、九如鄉、長治鄉與麟洛鄉），選出8人，有12人登記，蘇震清女兒蘇孟婕脫黨參選，今天抽籤時，蘇孟婕抽到1號。

屏東縣第二選區（里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、九如鄉、長治鄉與麟洛鄉），選出8席次，其中2席婦女保障名額，年底大選有12人登記，其中3名女性，藍營資深老將宋麗華、何春美，還有蘇震清女兒26歲蘇孟婕，蘇孟婕也是這次屏東縣議員候選人中年紀最輕者。

第二選區的男性參選人部分，王景山、陳明達、許重慶、張振亮、吳亮慶、葉明博、鍾詔元、柯信行、盧文瑞。

抽籤結果，1號蘇孟婕、2號吳亮慶、3號鍾詔元、4號王景山、5號葉明博、6號張振亮、7號何春美、8號宋麗華、9號柯信行、10號許重慶、11號陳明達、12號盧文瑞。