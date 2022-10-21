快訊

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

知名女演奏家遭瘋傳裸照 恐怖前男友下場慘了！

暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

號次抽籤／屏東縣議員第2選區 蘇震清女兒蘇孟婕抽到1號

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
無黨籍立委蘇震清女兒蘇孟婕（中）參選屏東縣議員第二選區今抽籤，抽到籤王1號，蘇孟婕也是此次屏東縣議員參選人中最年輕的議員候選人。記者劉星君／攝影
無黨籍立委蘇震清女兒蘇孟婕（中）參選屏東縣議員第二選區今抽籤，抽到籤王1號，蘇孟婕也是此次屏東縣議員參選人中最年輕的議員候選人。記者劉星君／攝影

2022九合一大選，屏東縣選委會今舉行縣長、議員候選人姓名號次抽籤，屏東縣議員第二選區（里港、高樹鄉、鹽埔鄉、九如鄉、長治鄉與麟洛鄉），選出8人，有12人登記，蘇震清女兒蘇孟婕脫黨參選，今天抽籤時，蘇孟婕抽到1號。

屏東縣第二選區（里港鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、九如鄉、長治鄉與麟洛鄉），選出8席次，其中2席婦女保障名額，年底大選有12人登記，其中3名女性，藍營資深老將宋麗華、何春美，還有蘇震清女兒26歲蘇孟婕，蘇孟婕也是這次屏東縣議員候選人中年紀最輕者。

第二選區的男性參選人部分，王景山、陳明達、許重慶、張振亮、吳亮慶、葉明博、鍾詔元、柯信行、盧文瑞。

抽籤結果，1號蘇孟婕、2號吳亮慶、3號鍾詔元、4號王景山、5號葉明博、6號張振亮、7號何春美、8號宋麗華、9號柯信行、10號許重慶、11號陳明達、12號盧文瑞。

議員 蘇震清 屏東縣選舉 2022大選

延伸閱讀

地方內鬨民進黨屏縣黨部不徵召 蘇震清大女兒參選到底

違紀參選民進黨開鍘 蘇震清女兒蘇孟婕等12人開除黨籍

基隆市長選舉號次 謝國樑1號、蔡適應3號 藍綠遊行大車拚

號次抽12號 陳時中：12時區、12個月都跟自己有關 「幸運之神眷顧」

相關新聞

號次抽籤／高市議員6到10選區抽籤 陳麗娜低調迴避陳識明

高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會21日上午舉行，共有15選區、128名候選人進行抽籤，第一梯次抽籤結果出爐。

號次抽籤／屏東縣議員第2選區 蘇震清女兒蘇孟婕抽到1號

2022九合一大選，屏東縣選委會今舉行縣長、議員候選人姓名號次抽籤，屏東縣議員第二選區（里港、高樹鄉、鹽埔鄉、九如鄉、長...

揮別疫情陰霾 高雄車站4商圈合推秋遊觀光節

因車站周邊施工、疫情等因素，高雄車站周邊商圈生意變得慘澹，高雄市經發局攜手大高雄市觀光商圈總會，力拚疫情逐漸解封後商機，...

為高雄結交更多國際好友 陳其邁與愛丁堡市議長視訊交流

高雄市陳其邁近期市政、輔選兩頭忙，仍重視國際事務與合作。昨天排出時間與蘇格蘭愛丁堡市議會凱米‧戴伊議長（Cammy Da...

世界最高媽祖 矗立澎湖

澎湖媽祖觀光文化園區經歷10年共3任縣長紛擾，第1期工程昨在佛光山副住持慧傳法師灑淨祈福中啟用。這處園區由前縣長王乾發啟...

北竿愛不囉嗦店 觀光、公益二合一

疫情帶動國旅風潮，民眾常到金門、馬祖「偽出國」。馬祖北竿遊客中心經半年重新規畫、整修，首開全國先例委由唐氏症基金會營運管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。