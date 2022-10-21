揮別疫情陰霾 高雄車站4商圈合推秋遊觀光節

因車站周邊施工、疫情等因素，高雄車站周邊商圈生意變得慘澹，高雄市經發局攜手大高雄市觀光商圈總會，力拚疫情逐漸解封後商機，22日起至11月30日聯合高雄車站周邊三鳳中街、長明、後驛及大連等4大商圈，共計近300間店家，推出「2022高雄秋遊商圈觀光節」，活動期間消費滿300元即可兌換好禮，同時可獲得1點點數，滿3點可再抽萬元LINE POINT點數，要刺激買氣。

除了鼓勵消費者進商圈多看多買，也希望拉長停留時間。經發局表示，即日起推出入住指定旅宿免費報名達人遊程導覽，再送限量百張觀光遊港船券，藉由好康優惠吸引遊客光顧催買氣。

為宣傳商圈活動，大高雄市觀光商圈總會與參與活動的4大商圈代表，20日在高雄車站辦記者會，總會長王文雄時，感謝立委李昆澤向交通部觀光局爭取100萬元經費，加上多位市議員、市府經發局及各商圈理事長的支持，大家團結力量大。

王文雄指出，此次4大商圈各準備300份滿額禮，集點還能抽獎，住宿指定旅館再送觀光遊港船券，合作店家更自發性提出促銷活動，邀請全國民眾來高雄參加秋遊商圈觀光節，感受港都的熱情與蛻變。

李昆澤說，車站周邊4大商圈因鐵路地下化工程受到不小衝擊，需要中央、地方民代不分黨派共同努力支持，地下化第一階段工程已完成，高雄車站站西路已通車，站東路也將在10月底開通，有地下2層停車場，可停多達600輛汽車、1000輛機車，加上民族路橋、自立路平面停車場都在規畫中，市長陳其邁關注商圈發展，也緊盯道路品質、停車需求等，未來車站周邊商圈發展指日可期。

「高雄是幸福城市，從中央到地方，民代和市府同心一起拚！」經發局長廖泰翔說，今年商圈行銷預算從400萬增加到1000萬，經發局對商圈也從過往單純的行銷補助調整為競賽型爭取，盼為商圈注入不同元素，未來也將持續聽取商圈意見，全力協助商圈發展。

廖泰翔強調，市長上任後高雄整體招商投資額已超過5千億元，去年營利事業銷售額更首度超過5.5兆元，今年1到8月稅收更是史上首次超越新北市，可見高雄產業、商業發展均有長足進展。