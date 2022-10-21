為高雄結交更多國際好友 陳其邁與愛丁堡市議長視訊交流
高雄市陳其邁近期市政、輔選兩頭忙，仍重視國際事務與合作。昨天排出時間與蘇格蘭愛丁堡市議會凱米‧戴伊議長（Cammy Day）透過視訊拜會，雙方就智慧城市、淨零排放、綠能、文化及人權等議題交換意見，期待在多元領域展開實質合作。
視訊會議一開始，陳其邁恭賀戴伊順利連任，還提到戴伊議長在今年3月提出友台議案，以最具體的行動支持台灣，令人感動。陳其邁也感謝英國在內的G7國家對於台灣面臨威權國家的脅迫表達關切。台灣與蘇格蘭同樣熱愛民主和自由，期盼雙方能持續為共同理念與價值而奮鬥。
陳其邁提到，高雄過去有豐富的石化鋼鐵產業，現在致力推動產業與能源轉型，世界重要半導體龍頭企業台積電也進駐高雄投資。數位轉型方面，高雄也有許多有競爭力的5G AIoT企業，並且也將持續解決過去的產業汙染問題，因此淨零轉型也是重要的政策目標，相信高雄與愛丁堡在綠能及智慧城市領域有非常大的合作空間。
戴伊議長則說，謝謝駐英國台北代表處愛丁堡辦事處長張嘉政、蘇格蘭台灣協會會長陳韻如支持，高雄與愛丁堡有許多值得合作的面向，盼建立更密切關係。
戴伊表示，非常認同台灣對世界的重要性，如台灣對烏克蘭的援助，以及疫情期間對多國提供的援助，現在世界面臨強權的威脅，但他認為各國間應該彼此合作而非脅迫。除了文化領域，愛丁堡也對智慧城市議題相當有興趣，期望愛丁堡能成為歐洲地區智慧城市的首都。
針對產業轉型議題，戴伊說，蘇格蘭也面對過一樣的情況，淨零排放是遠大的目標，現在蘇格蘭積極投入再生能源，相信雙方可以一起探討解決方案。
「期盼與愛丁堡市建立正式合作！」陳其邁說，尤其在淨零排放與綠能的議題上，相信彼此有很多值得學習之處，期許未來在政策討論上有更深入的合作。戴伊回應，歡迎與高雄展開交流，愛丁堡是一個以文化跟節慶聞名的城市，除了文化交流，也很想與台灣城市就智慧城市議題交換經驗，而淨零排放是因應氣候變遷議題的首要目標，很樂於跟高雄開啟實質合作。陳韻如也說，能作為高雄跟愛丁堡的橋梁是她的榮幸，希望雙方友誼能愈來愈緊密。
戴伊說，原本計畫要親自到高雄參與「WorldPride Taiwan」這場世界級活動，雖然被迫取消，但相信台灣會繼續推動多元平權價值。陳其邁也向戴伊說明台灣相當重視人權，即使受到挫折，台灣人也會繼續堅持平權理念。
「歡迎來台灣！」陳其邁邀請戴伊出席2023年3月在高雄舉辦的智慧城市論壇暨展覽，不忘大力行銷高雄的好，提到高雄人文地貌豐富，熱愛戶外活動的戴伊很難不愛上高雄。
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