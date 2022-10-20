快訊

馬東石結婚了 情定小17歲「南韓最美健身教練」

比分Live／U23中華單局3安+對手暴投追分 2：4落後南韓

解決長榮爭議？0056成分股篩選遊戲規則 出現史上最大改變

罰不怕！高雄酒駕累犯名單 兩期高達30人

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

酒駕事故頻傳，今年3月底酒駕新法上路，交通部規定，各縣市政府可公布酒駕累犯姓名、照片等。高市交通局每周公布最新名單，今天最新名單首次出現女性累犯，名單共15人，加上上周公布的15人，已有30名累犯，數量驚人。

交通局在酒駕新制後在交通局網站、臉書定期公布酒駕及拒測累犯。每周名單多為10人以內，但近期已兩度高達15人。本次累犯分布多個行政區，包括鳳山、苓雅、左營、仁武、鼓山、大寮、橋頭、旗津、阿蓮、六龜等。

這次累犯違規月分為5月至7月，加上10月13日公布的4月至7月名單，就有30人。

交通局表示，從今年4月底起，每周四都會公布酒駕累犯名單，內含姓名、照片和違規事實。近期已連兩次高達15名累犯，提醒民眾勿存僥倖心態，請民眾謹記酒後4「心」，包括酒後搭乘小黃好放心、代客叫車好貼心、指定駕駛免費心、捷運省錢最安心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市交通局今公布最新酒駕累犯名單，人數與上期一樣高達15人。圖／高市交通局提供
高雄市交通局今公布最新酒駕累犯名單，人數與上期一樣高達15人。圖／高市交通局提供
高雄市交通局今公布最新酒駕累犯名單，人數與上期一樣高達15人。圖／高市交通局提供
高雄市交通局今公布最新酒駕累犯名單，人數與上期一樣高達15人。圖／高市交通局提供
高雄市交通局今公布最新酒駕累犯名單，人數與上期一樣高達15人。圖／高市交通局提供
高雄市交通局今公布最新酒駕累犯名單，人數與上期一樣高達15人。圖／高市交通局提供

酒駕

延伸閱讀

陳其邁喊再拚4年讓人看不到車尾燈 柯志恩發表政見

高雄富邦馬拉松睽違2年將開跑 搭大眾運輸加碼抽

T1聯盟／海神主場門票開賣 首辦高雄日連結在地球迷

全聯投93.7億 在高雄岡山本洲園區蓋建冷鏈物流中心

相關新聞

男散布民進黨部暗指投雙周 黨部提告假訊息勿散布

民進黨屏東縣黨部今發出聲明，針對網路有人蓄意流傳不實簡訊，指稱「民進黨部暗指投雙周；已接到縣長潘系通知投雙周」等語，黨部...

罰不怕！高雄酒駕累犯名單 兩期高達30人

酒駕事故頻傳，今年3月底酒駕新法上路，交通部規定，各縣市政府可公布酒駕累犯姓名、照片等。高市交通局每周公布最新名單，今天...

打狗鳳邑文學獎頒獎 〈樹底下的蚯蚓夢見地球〉獲青睞

高雄市文化局今天在承風青鳥書店，舉辦「2022打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」。市長陳其邁與新詩高雄獎得主莊雅雯一同朗誦得獎作品...

世界最高媽祖今在澎湖揭幕 卻遭地方人士質疑時間點不對

澎湖媽祖觀光文化園區歷經多年波折，今天澎湖縣政府舉辦媽祖雕像灑淨祈福法會，這尊高48公尺、世界最高媽祖銅像也正式揭幕。澎...

高雄富邦馬拉松睽違2年將開跑 搭大眾運輸加碼抽

由高雄市政府運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的「2022高雄富邦馬拉松」，睽違兩年，將於10月29、30日登場，今年以「...

影／金門航空站空難演習 以遊覽車取代飛機

金門往來台灣各縣市大多仰賴航空輸運，金門航空站在今天下午 14 點在金門尚義機場舉辦「日間空難災害防救演習」，雖然受到疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。