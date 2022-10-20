罰不怕！高雄酒駕累犯名單 兩期高達30人

酒駕事故頻傳，今年3月底酒駕新法上路，交通部規定，各縣市政府可公布酒駕累犯姓名、照片等。高市交通局每周公布最新名單，今天最新名單首次出現女性累犯，名單共15人，加上上周公布的15人，已有30名累犯，數量驚人。

交通局在酒駕新制後在交通局網站、臉書定期公布酒駕及拒測累犯。每周名單多為10人以內，但近期已兩度高達15人。本次累犯分布多個行政區，包括鳳山、苓雅、左營、仁武、鼓山、大寮、橋頭、旗津、阿蓮、六龜等。

這次累犯違規月分為5月至7月，加上10月13日公布的4月至7月名單，就有30人。

交通局表示，從今年4月底起，每周四都會公布酒駕累犯名單，內含姓名、照片和違規事實。近期已連兩次高達15名累犯，提醒民眾勿存僥倖心態，請民眾謹記酒後4「心」，包括酒後搭乘小黃好放心、代客叫車好貼心、指定駕駛免費心、捷運省錢最安心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康