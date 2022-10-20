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打狗鳳邑文學獎頒獎 〈樹底下的蚯蚓夢見地球〉獲青睞

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁與新詩組高雄獎得主莊雅雯，朗讀〈樹底下的蚯蚓夢見地球〉。圖／高雄市文化局提供
高雄市長陳其邁與新詩組高雄獎得主莊雅雯，朗讀〈樹底下的蚯蚓夢見地球〉。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局今天在承風青鳥書店，舉辦「2022打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」。市長陳其邁與新詩高雄獎得主莊雅雯一同朗誦得獎作品〈樹底下的蚯蚓夢見地球〉，全詩不含段落極簡僅13行，打破過去對大獎作品印象，以蚯蚓的視角講述環保議題，蚯蚓之小對比地球之大，舉重若輕，令人省思。

陳其邁表示，文學反映人生百態，如新詩高雄獎得獎作品反映高雄環境變遷及城市發展，這些作品承載著這座城市共同的感情，是無價之寶，文學迷人之處，在於以簡短文字就能產生巨大的感動力量。市府對於文學推廣不遺餘力，文學獎方面，從阿公店溪文學獎、高雄青年文學獎到打狗鳳邑文學獎，書寫創作及出版等獎助計畫，也持續鼓勵與扶植文學創作人才，讓大眾看見優秀的文學作品。

評審團代表卑南族小說家巴代表示，今年收件數近700件，參加者年紀從15歲至80歲，涵蓋各年齡層，並有中國、香港、馬來西亞、新加坡等國來稿參賽。今年參賽作品質量兼具，題材豐富，域外作品依舊不缺席，顯示打狗鳳邑文學獎具國際性與開放性；得獎人得獎名單中有許多評審委員不曾見過的作者，題材與主題也多有新意，回應土地或社會的變化遷移，顯示出文學溝通外界的強大力量。

「2022打狗鳳邑文學獎」得獎者名單如下：

小說類

高雄獎／Walice〈夏日午後〉

優選獎／陳心容〈回家野餐〉

佳 作／炩〈袖晴〉

佳 作／騙人小鬼愛阿布〈嘓〉

散文類

高雄獎／許恩恩〈薄荷胭脂雲〉

優選獎／吳妖妖〈煙囪養大的〉

佳 作／陳榕〈三O七室〉

佳 作／楊子霈〈中年膨拱〉

新詩類

高雄獎／莊雅雯〈樹底下的蚯蚓夢見地球〉

優選獎／馬行田〈回憶錄〉

佳 作／劉天浩〈神隱少女〉

佳 作／柯志遠〈罈〉

台語新詩類

高雄獎／林秀蓉〈數念ê奏鳴曲——寄予簡吉〉

優選獎／陳胤〈知匪不報——替監牢內的葉石濤認罪〉

佳 作／黃明峯〈光-高美館看黃土水作品有感〉

佳 作／林世明〈弓蕉〉

得獎作品已集結成《2022打狗鳳邑文學獎得獎作品集》出版，民眾可至全台各大書店及網路書店購買，或於高雄市立圖書館各分館借閱。

評審團代表卑南族小說家巴代致詞。記者徐如宜／攝影
評審團代表卑南族小說家巴代致詞。記者徐如宜／攝影
「2022打狗鳳邑文學獎」得獎者與評審合影。圖／高雄市文化局提供
「2022打狗鳳邑文學獎」得獎者與評審合影。圖／高雄市文化局提供
高雄市長陳其邁頒獎給「2022打狗鳳邑文學獎」小說類得主。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁頒獎給「2022打狗鳳邑文學獎」小說類得主。記者徐如宜／攝影
臺語新詩組高雄獎得主林秀蓉朗讀〈數念ê奏鳴曲——寄予簡吉〉。記者徐如宜／攝影
臺語新詩組高雄獎得主林秀蓉朗讀〈數念ê奏鳴曲——寄予簡吉〉。記者徐如宜／攝影
高雄市文化局今天在承風青鳥書店，舉辦「2022打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」。記者徐如宜／攝影
高雄市文化局今天在承風青鳥書店，舉辦「2022打狗鳳邑文學獎頒獎典禮」。記者徐如宜／攝影

馬來西亞 陳其邁 高雄市

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