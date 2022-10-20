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世界最高媽祖今在澎湖揭幕 卻遭地方人士質疑時間點不對
澎湖媽祖觀光文化園區歷經多年波折，今天澎湖縣政府舉辦媽祖雕像灑淨祈福法會，這尊高48公尺、世界最高媽祖銅像也正式揭幕。澎湖縣長賴峰偉說，媽祖是澎湖人重要的心靈寄託，豎立媽祖雕像是為發揚媽祖慈悲濟世精神，期灑淨儀式讓澎湖每一塊土地都能平安圓滿。
媽祖觀光文化園區歷經藍綠縣長，多年來爭議不斷，從2011年澎湖縣前縣長王乾發提出此計畫，當時選定在澎湖「內海之珠」大倉島。2014年前縣長陳光復當選後，以縣府財務困窘為由，宣布停建。2018年賴峰偉上任後，在就職典禮就宣布重啟大倉媽祖文化園區計畫。這尊世界最高媽祖就在改朝換代、環團抗爭、與開發公司合約等問題中遲遲無法問世。
今天賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、無黨團結聯盟主席林炳坤、王乾發、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人出席法會。在佛光山常務副住持慧傳法師、慧裴法師、慧清法師主持下，法師手持楊枝在「大悲咒」梵唄法音中環繞媽祖雕像及園區遍灑甘露水。
劉陳昭玲表示，澎湖是一個福地，期盼媽祖雕像落成之後，能讓更多的世人以媽祖慈悲度眾為榜樣，為社會、為澎湖注入更多的安定與良善，讓澎湖更為美好。
地方人士質疑，市府為何選在此時舉辦揭幕，「全世界最高的媽祖銅像落成了，應是澎湖子民千載難逢的一個地方盛事，卻成了官方一個再普通不過的開幕剪綵儀式。為何市府一定要如此急急如律令，難道是對自己沒信心嗎？如果選在明年媽祖聖誕配合花火節開幕，廣邀普天下媽祖信徒隆重舉辦不知該有多好？」
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