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高雄富邦馬拉松睽違2年將開跑 搭大眾運輸加碼抽

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2022高雄富邦馬拉松」將於10月29、30日登場，今年以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為口號，起跑點在高雄國家體育場。記者徐如宜／攝影
「2022高雄富邦馬拉松」將於10月29、30日登場，今年以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為口號，起跑點在高雄國家體育場。記者徐如宜／攝影

高雄市政府運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的「2022高雄富邦馬拉松」，睽違兩年，將於10月29、30日登場，今年以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為口號，起跑點在高雄國家體育場。今天的賽前記者會宣布，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，今天起至10月30日有日日抽、加碼抽，好康獎不完。

今天賽前記者會由富邦啦啦隊Fubon Angels超辣開場表演，中華藝校學生組成的加油團一同相挺高雄富邦馬拉松。2022高雄富邦馬拉松10月29日下午3點半是變裝遊行組；30日清晨4點至中午12點半為馬拉松組、半程馬拉松組、10K組。

高雄市運發局長侯尊堯表示，高雄有得天獨厚山海河港美景，今年賽道沿著全新完工的綠廊道、愛河以及高雄港區，希望選手除了能享受最美的港都風景，也能感受到最溫暖的高雄人情味，號召邀集競賽路線的區里民眾以及校園同好們，組成城市啦啦隊來相挺，參加隊伍還能參加網路抽獎活動。

侯尊堯說，2022高雄富邦馬拉松低碳let's go，為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，10月20日至30日平日每天抽出一名環保市民，週末10月22、23、29日抽出兩名，送限量發行「愛溫冬一卡通」一張，內含儲值金888元。另外還有愛加碼3張「愛溫冬一卡通」，內含儲值金8888，30日中午12點前，當日搭乘高雄捷運，進出「世運站」「鹽埕埔站」「西子灣站」，即獲抽獎機會。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期推動國內運動發展，支持高雄富邦馬拉松，今年為鼓勵本土優秀跑者挑戰佳績，特別設置「破全國紀錄獎金60萬元」。隨著運動風氣的提升，身心障礙者參與運動的人口近幾年也增加，富邦人壽與運發局推動運動平權、公平待客，首度以邀請制舉辦輪椅組半馬競賽，並增設視障組、輪椅組冠軍獎金，賽事現場也規畫相關友善設施，積極為身心障礙朋友打造優質的運動環境。

高雄富邦馬拉松吉祥物艾溫冬和寶島孩子王祖逸哥哥，邀大家跑起來，2022高富馬特別規畫萬聖主題親子派對魔術、彩繪、氣墊樂園等多項專屬跑者的活動，期待10月29日全台跑者一起齊聚高雄。賽事動線、交通管制以及活動資訊，可上高雄市富邦馬拉松臉書粉專與官網查詢。

「2022高雄富邦馬拉松」將於10月29、30日登場，今年以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為口號，起跑點在高雄國家體育場。記者徐如宜／攝影
「2022高雄富邦馬拉松」將於10月29、30日登場，今年以「一起更好RUN TOGETHER FOR BETTER」為口號，起跑點在高雄國家體育場。記者徐如宜／攝影
中華藝校學生組成的加油團一同相挺「2022高雄富邦馬拉松」。記者徐如宜／攝影
中華藝校學生組成的加油團一同相挺「2022高雄富邦馬拉松」。記者徐如宜／攝影
富邦啦啦隊Fubon Angels開場表演，為「2022高雄富邦馬拉松」暖身。記者徐如宜／攝影
富邦啦啦隊Fubon Angels開場表演，為「2022高雄富邦馬拉松」暖身。記者徐如宜／攝影
富邦啦啦隊Fubon Angels開場表演，為「2022高雄富邦馬拉松」暖身。記者徐如宜／攝影
富邦啦啦隊Fubon Angels開場表演，為「2022高雄富邦馬拉松」暖身。記者徐如宜／攝影

馬拉松 一卡通 高雄市

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