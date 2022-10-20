影／金門航空站空難演習以遊覽車取代飛機 超逼真

金門往來台灣各縣市大多仰賴航空輸運，金門航空站在今天下午 14 點在金門尚義機場舉辦「日間空難災害防救演習」，雖然受到疫情影響，規模比往年小很多，但參演人數約有120 人，演出超逼真，參演的各單位動作都嫻熟，讓中央部會長官超肯定。

金門航空站將空難災害防救演習視為每年度的重大活動項目，今天的空難災害防救演習由各駐站單位參演，包括民航局航站管理小組簡任技正李世大、民航局技正王浦昱、民航局技士王百聞、國家運輸安全調查委員會諮詢委員邱垂宇與金門航空站主任洪念慈等人都到場參與。

洪念慈表示，金門地區對外交通係以空運為主，目前航空站計有立榮及華信航空兩家公司飛航台北、 高雄、台中、嘉義、台南、澎湖等 6 條航線，每日往返約 60 架次，此次空難演習目的在於檢驗金門航空站與各單位所建立之災情通報機制，指揮系統及緊急應變能力是否適切有效，並落實改進。

據了解，今年的演習構想為航空器落地時失控偏離跑道、冒煙起火燃燒、鼻輪起落架折斷，除以高司作業影片呈現整體演習過程外， 另於軍用停機坪辦理實兵演練，演習重點為消防搶救及醫療檢傷後 送，全程以無線電通話指揮協調，實際呈現現場演練情況，並輔以旁白說明搶救作業。

在演習結束後，李世大也相當肯定參與人員的認真用心，他說此次參演人數約 120 人，消防車 4 輛、救護車 1 輛、其餘各式車輛 13 輛，看到大家都演習的嫻熟度，感覺得到今天的演習相當成功。