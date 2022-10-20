澎湖世界最高媽祖銅像灑淨祈福 晚間點燈落成

澎湖媽祖文化園區高達48公尺、世界最高媽祖銅像，今晚將正式點燈落成，下午進行灑淨祈福法會，歷經波折的媽祖銅像終於在重光海堤完整亮相，將成為澎湖國際級觀光遊憩景點。

澎湖媽祖觀光文化園區的媽祖銅像晚間將落成點燈，下午先舉辦灑淨祈福法會，由佛光山常務副住持慧傳法師率慧裴、慧清等法師主持，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、無黨團結聯盟主席林炳坤、鎮瀾宮董事長顏清標與前縣長王乾發與近200名信眾一起參與，祈求園區清淨，平安吉祥。

澎湖縣政府表示，「媽祖文化園區」的媽祖銅像，經歷藍綠3朝執政，最後座落在馬公市重光開發區，48公尺高，為世界最高的媽祖銅像，可環視澎湖內海，並帶動地方觀光發展。

賴峰偉表示，媽祖是澎湖海島子民的信仰中心與心靈寄託，感謝前縣長王乾發的愛心，雖歷經困難克服重重困難，終能順利完成展現媽祖慈悲胸懷，來撫慰全民心靈。

劉陳昭玲也指出，媽祖銅像在興建過程歷盡滄桑，終能在馬公重光海堤組立，希望灑淨儀式能庇佑過往、現在與未來的平安，成為一處真正的世外桃源。

澎湖媽祖觀光文化園區媽祖銅像晚間舉行點燈落成，下午由佛光山海天佛剎進行土地灑淨祈福法會，象徵媽祖正式佇立在澎湖島上，庇佑海島子民平安，點燈儀式將發放媽祖造型平安餅與黑糖糕，讓大家吃平安。