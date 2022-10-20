聽新聞
test
0:00 / 0:00
拉客家票…柯志恩提5大政見 加碼客語認證獎勵
選戰倒數計時，各陣營紛紛衝刺選情，搶各族群選票，國民黨高雄市長參選人柯志恩今公布5大客家政見，宣示要讓高雄客家文化與國際接軌，更加碼客語認證獎勵，通過初級給1500元、中級2500元、中高級3500元、高級5000元，與市府現行獎勵相比最高為3倍。
高市府制定「客語能力認證合格獎勵要點」，只要通過認證即可申請獎勵金，分別為初級500元、中級1000元、中高級2000元、高級3000元等。柯志恩說，透過加碼獎勵，希望能吸引更多人學習客語，提高客語報考及流通率。
柯志恩今偕市議員林義迪、鍾易仲、黃香菽等人公布5大客家政見，包括加碼客語獎勵金；爭取高雄舉辦「世界客家博覽會」；打造「一客庄一亮點」；客語教育數位化並擴大客語客語家庭活動、師資培訓；客庄文化、觀光加值等。
柯志恩說，未來教師通過客語認證，除敘獎外，只要參加初級認證就給予半天補休，其餘級別核給一日補休，並全額補助報名費。要建置「客語數位學習網」為客語學習注入創新且便利的學習環境。除了強化客語認證、深化客語教育，也要加值客庄產業、促進客家族群融合。
柯志恩說，目前市府僅在美濃有較完整的客家文化保存規畫，但隨社會轉變，都市客愈來愈多，鳳山、三民兩區各有7萬多、6萬多的客家人。未來要串連都會客庄文化，導入常態性特色活動，達成「一客庄一亮點」的目標。柯志恩也承諾，當選後要在美濃設立客家事務委員會第二辦公室，以宣示對於美濃客庄百年歷史的重視，以利當地及周邊客家文化的保存。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言