快訊

林耕仁碩論遭檢舉抄襲同學研究 中華大學調查出爐

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄原住民喜事 「米乎咪尚多功能文化聚會所」今動土開工

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府原住民事務委員會今天在杉林大愛園區舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民事務委員會今天在杉林大愛園區舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式。圖／市府原民會提供

高雄市政府原住民事務委員會今天在杉林大愛園區愛農教會旁的籃球場，舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式；該聚會所工程總預算達到3337萬元，獲中央2800萬元補助，由高雄市政府出資500萬元，預計今年11月開工預計明年底竣工。

中央原民會副主委谷縱·喀勒芳安表示，中央對於長輩的照顧是持續的，在蔡總統任內全國文健站共480站，高雄就有29站，將持續支持高雄及原民族人，且聚會所興建的促成是政府與族人共同努力，目前原鄉工程建設都在進度內，盼接下來一年的施工順利，迎接明年底正式啟用。

市府原民會指出，米乎咪尚多功能文化聚會所，從去年完成規畫設計，但遇上國內建築造價不斷上漲及人工短缺等問題，市府出資500萬元，並向中央原民會爭取2800萬元經費，工程總預算達到3337萬元，將於今年11月開工預計明年底竣工。

原民會表示，米乎咪尚多功能文化聚會所為公園休憩、運動休閒及文化聚會兼具的多功能球場，球場主體工程融入原有公園綠地，並增設舞台、廁所及外牆原住民意象圖騰等設施，同時保留原有公園綠化植栽，可滿足各年齡層的運動休閒需求，提供杉林區原民適宜的集會活動空間。

市府原民會主委阿布斯表示，專屬原民的米乎咪尚多功能文化聚會所能動土，要感謝立法委員伍麗華、高雄市原民議員爭取，及中央及市府給予經費支持，盼未來完工後，可作為族人進行文化祭儀及運動交流的空間，也讓在地教會及社團協會有舉辦活動的場域。

高雄市政府原住民事務委員會今天在杉林大愛園區舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民事務委員會今天在杉林大愛園區舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式。圖／市府原民會提供
中央原民會副主委谷縱·喀勒芳安出席杉林「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式。圖／市府原民會提供
中央原民會副主委谷縱·喀勒芳安出席杉林「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式。圖／市府原民會提供

聚會 高雄市 原住民

延伸閱讀

全聯投93.7億 在高雄岡山本洲園區蓋建冷鏈物流中心

高雄男停紅燈滑手機太忘我　警攔查一聞不對勁下場曝光

轉化高雄硬派形象 台灣設計展集結在地隱形冠軍

無黨籍高雄市長參選人鄭宇翔再拋勁爆政見 主張高雄設這個

相關新聞

男散布民進黨部暗指投雙周 黨部提告假訊息勿散布

民進黨屏東縣黨部今發出聲明，針對網路有人蓄意流傳不實簡訊，指稱「民進黨部暗指投雙周；已接到縣長潘系通知投雙周」等語，黨部...

影／金門航空站空難演習以遊覽車取代飛機 超逼真

金門往來台灣各縣市大多仰賴航空輸運，金門航空站在今天下午 14 點在金門尚義機場舉辦「日間空難災害防救演習」，雖然受到疫...

高雄原住民喜事 「米乎咪尚多功能文化聚會所」今動土開工

高雄市政府原住民事務委員會今天在杉林大愛園區愛農教會旁的籃球場，舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式；該聚...

全聯投93.7億 在高雄岡山本洲園區蓋建冷鏈物流中心

台灣連鎖超市龍頭全聯實業投資高雄，從2018年起，在岡山本洲產業園區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，因應市場需求又投...

北竿機場機車立體停車場今動土 王國材：持續提升機場設施

馬祖北竿機場停車場改善主體工程今天正式動土，交通部長王國材、立法委員陳雪生及連江縣長劉增應等人見證，預計2023年底完工...

金門知名美術家楊天澤畫展 用畫筆彩繪家鄉之美

金門知名美術藝術家楊天澤今天在金寧鄉公所舉辦「彩繪金寧之美~楊天澤水彩畫展」，共計展出32幅，楊天澤的作品生動寫實，蘊含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。