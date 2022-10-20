高雄原住民喜事 「米乎咪尚多功能文化聚會所」今動土開工

高雄市政府原住民事務委員會今天在杉林大愛園區愛農教會旁的籃球場，舉辦「米乎咪尚文化健康站多功能文化聚會所」動土儀式；該聚會所工程總預算達到3337萬元，獲中央2800萬元補助，由高雄市政府出資500萬元，預計今年11月開工預計明年底竣工。

中央原民會副主委谷縱·喀勒芳安表示，中央對於長輩的照顧是持續的，在蔡總統任內全國文健站共480站，高雄就有29站，將持續支持高雄及原民族人，且聚會所興建的促成是政府與族人共同努力，目前原鄉工程建設都在進度內，盼接下來一年的施工順利，迎接明年底正式啟用。

市府原民會指出，米乎咪尚多功能文化聚會所，從去年完成規畫設計，但遇上國內建築造價不斷上漲及人工短缺等問題，市府出資500萬元，並向中央原民會爭取2800萬元經費，工程總預算達到3337萬元，將於今年11月開工預計明年底竣工。

原民會表示，米乎咪尚多功能文化聚會所為公園休憩、運動休閒及文化聚會兼具的多功能球場，球場主體工程融入原有公園綠地，並增設舞台、廁所及外牆原住民意象圖騰等設施，同時保留原有公園綠化植栽，可滿足各年齡層的運動休閒需求，提供杉林區原民適宜的集會活動空間。