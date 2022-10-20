全聯投93.7億 在高雄岡山本洲園區蓋建冷鏈物流中心

台灣連鎖超市龍頭全聯實業投資高雄，從2018年起，在岡山本洲產業園區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，因應市場需求又投入93.7億元建置冷鏈物流中心；高雄市長陳其邁及全聯董事長林敏雄今天一同出席動土典禮，完工後將是全台最大最完整的智慧物流園區。

林敏雄說，多年前就在岡山本洲產業園區投資1萬8000坪物流廠，目前已是飽和狀態，原定北中南要一起蓋，唯獨高雄找不到土地，所以慢了一些，所幸在陳其邁就任市長後幫助下，得以開始動土。

林還說，全聯是本土企業，在高雄若沒有冷鏈很多事情都不能做，且農漁民有困難本土企業都會站在第一線，過去高雄香蕉、鳳梨、石斑銷售全聯都有參予，因此農漁產品幾乎沒有崩盤過。

陳其邁致詞時說，過去農產品產銷失衡時，每次跟林敏雄開口，都一口就答應，因此非常感動他對農漁民的照顧，動土的位置位在本洲工業區環保園區中，是一個荒廢已久的土地，同時也感謝全聯選擇並投資高雄。

陳其邁表示，農委會為讓國內生鮮水果打入國際市場，相繼在路竹、六龜、大樹等地設置冷鏈物流及運銷廠房設備，如今全聯加碼投資打造低溫廠房，將讓南部大量農漁貨在最短的時間運銷，不僅落實食安，更能增加農漁民收入。