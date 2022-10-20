搜救犬國際評量 台南3組隊員成功通過初級檢測

台南市消防特種搜救隊為維持搜救犬量能，推派領犬員劉彥煌(搜救犬Dota)、楊小微(搜救犬Kathy)、卓佳瑩(搜救犬Kenna)三組隊員，參加今年國際搜救犬組織（IRO）的國際評量檢測，全數通過瓦礫初級檢測。

今年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測，本月11日至18日在高雄市搜救犬馴養中心舉辦，邀請日本籍裁判官澤田和裕擔任測驗官，依能力分為初級、中級、高級三級。

消防局指出，評量測試須經過服從測驗、瓦礫堆搜索測驗，服從測驗需靠領犬員與搜救犬間相互信賴，過程中會有人群及其他大型犬隻圍繞及不定時槍聲干擾，還有水平梯、長隧道、犬隻搬運、不平坦地面等測驗流程。

而瓦礫堆搜索則必須在600平方公尺的瓦礫堆內搜尋1名受困民眾，且需在10分鐘內完成，同時包含領犬員的搜索計畫及戰術應用等，是考驗領犬員及搜救犬的默契與平日訓練表現。

台南市消防特種搜救隊由領犬員劉彥煌、搜救犬Dota；楊小微、搜救犬Kathy；卓佳瑩、搜救犬Kenna參加，全數通過瓦礫初級檢測，其中搜救犬Kathy、Kenna先前雖已通過瓦礫高級檢測，不過搭配新進領犬員，仍須重新檢測取得資格。