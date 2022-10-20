金門知名美術家楊天澤畫展 用畫筆彩繪家鄉之美
金門知名美術藝術家楊天澤今天在金寧鄉公所舉辦「彩繪金寧之美~楊天澤水彩畫展」，共計展出32幅，楊天澤的作品生動寫實，蘊含著他對家鄉的愛，金寧鄉長楊忠俊推崇楊天澤一直堅持畫金門家鄉，這次挑選有關金寧鄉轄內的畫作，用彩筆來描繪出金寧景色之美，盼喚醒鄉親重視和愛惜鄉土的情懷。
這項畫展的開幕茶會今天在金寧鄉公所舉行，包括金門縣文化局長許績鑫、楊忠俊與在地藝文人士都到場參與，顯示楊天澤的好人緣。
「彩繪金寧之美~楊天澤水彩畫展」除了金寧山光水色，也有古厝、老舊房子、風獅爺守護神，每一幅作品都蘊藏了他對原鄉的熱愛，歡迎鄉親或學校課外活動到鄉公所專程蒞臨或是洽公之餘參觀，感受楊天澤老師的水彩畫世界，用畫筆記錄下鄉土的真情。
許績鑫致詞時指出，楊天澤長期耕耘藝術教育，造就了許多優秀的學生，退休後仍利用空閒之餘來教導國小及社區大學學生學習美術，繼續貢獻藝術專長，協助學校來深耕藝術教育，這一份精神，令人感動和學習；也感謝金寧鄉公所提供公共空間展出藝文作品，整合地區藝文能量，增加藝術家曝光度，提升在地文化水準，豐富金門多元文化特色。
楊天澤說，金門是一座特殊的島嶼，擁有豐富的海岸線、閩南古蹟、軍事遺跡的碉堡坑道和自然生態，數十年來致力於水彩寫生，視天氣狀況經常揹著畫袋，帶著摺凳與一壺水，踏遍大、小金門各地，深入家園的各個角落，精心彩繪家鄉的山光水色，深刻記錄島嶼豐富的文化內涵以及自然生態之美、海岸和戰地風光，用畫筆為家鄉留下珍貴的文化資產，呈現島嶼居民的真實生活。
楊天澤出生於金寧鄉湖下村，金門高中畢業後就讀國立藝專美工科、1995國立台灣師大美術系畢業、1999國立台灣師大美術系暑研究所畢業、2010金門縣立金湖國中美術教師退休，現任金門社區大學水彩畫教師、國小藝術深根教師、金門縣美術學會常務理事、台灣國際水彩畫會會員，作品常受邀金門縣文化局、烈嶼鄉公所等單位展出，也參加兩岸三地亞太和國際的藝術展覽，享譽國內外藝文界。
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